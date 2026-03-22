مارک روته، دبیرکل ناتو، یک‌شنبه ۲ فروردین در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز تاکید کرد که در حال حاضر بیش از ۲۰ کشور عضو این پیمان نظامی «در حال همگرایی و همکاری برای اجرای چشم‌انداز رییس‌جمهوری ایالات متحده» هستند تا اطمینان حاصل شود که تنگه هرمز، به‌عنوان یک مسیر حیاتی کشتیرانی باز بماند.

او با اشاره به اینکه طی هفته گذشته چندین بار با دونالد ترامپ، صحبت کرده، اقدام نظامی ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را «بسیار حیاتی» خواند، زیرا برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک این کشور «تهدیدی وجودی» برای جهان به شمار می‌آیند.

روته در این گفت‌وگو، درباره اظهارات تند ترامپ درباره بی‌عملی اعضای ناتو در خصوص باز نگه داشتن تنگه هرمز و انتقاد از اینکه آمریکا را در این وضعیت حساس تنها گذاشته‌اند، اختلاف میان آمریکا و دیگر اعضای ناتو را رد کرد و اظهار نظرهای ترامپ را با عبارت «نارضایتی از برخی کشورها» توصیف کرد.