سفیر آمریکا در سازمان ملل: نیروگاههای ایران اهداف مشروع نظامی هستند
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، یکشنبه دوم فروردین در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز از تهدید دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور مبنی بر حمله به نیروگاههای برق ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی دفاع کرد.
والتز گفت که سپاه پاسداران بخش زیادی از زیرساختهای کشور را در کنترل دارد و از آنها برای پیشبرد جنگ استفاده میکند.
او افزود ترامپ بدون اینکه مشخصات نیروگاه مورد نظر را اعلام کند، کار را با نابودی «یکی از بزرگترین نیروگاههای ایران» آغاز خواهد کرد.
به گفته کارشناسان حقوقی، طبق قوانین بینالمللی، نیروگاههایی که غیرنظامیان از خدمات آنها بهرهمند میشوند، تنها در صورتی میتوانند هدف قرار گیرند که مزیت نظامی حمله به آنها بر رنجی که به غیرنظامیان وارد میشود، برتری داشته باشد.