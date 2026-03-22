فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت که یک‌شنبه عصر به وقت محلی با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده درباره جنگ ایران گفت‌وگو کرده است.

او نوشت: «امروز بعد از ظهر، درباره وضعیت ایران، اسرائیل و اوکراین با دونالد ترامپ گفت‌وگو کردم. ما توافق کردیم که در تماس نزدیک باقی بمانیم. تبادل نظر ما به زودی ادامه خواهد یافت.»

این دو رهبر اوایل این ماه، چند روز پس از حملات اولیه آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، در کاخ سفید دیدار کردند.

مرتس ۲۷ اسفند گفت که این درگیری به نفع هیچ کس نیست و قبل از حملات با آلمان مشورت نشده است.