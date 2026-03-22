عارف: حمله به زیرساختهای ایران خاموشی فراگیر در منطقه ایجاد خواهد کرد
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، با اشاره به هشدار ترامپ مبنی بر حمله به نیروگاههای ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز، گفت: «حمله به زیرساختهای ایران خاموشی فراگیر در منطقه ایجاد خواهد کرد.»
او افزود: «حق دفاع مشروع محفوظ است و ادامه این مسیر، مسئولیت تبعات را متوجه تهدیدکنندگان خواهد کرد».
عارف گفت: «جمهوری اسلامی آغازگر این جنگ نبوده است، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد و ما مشخص خواهیم کرد که نقطه پایان جنگ، کی و چگونه باشد.»