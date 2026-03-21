ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، گفت موشکی که جمهوری اسلامی به سوی جزیره دیه‌گو‌گارسیا شلیک کرد، «یک موشک بالستیک قاره‌پیمای دو مرحله‌ای با برد ۴ هزار کیلومتر» بود.

او اشاره کرد این نوع موشک‌ها «برای هدف قرار دادن اسرائیل طراحی نشده‌اند،بلکه برد آن‌ها به پایتخت‌های اروپایی از جمله برلین، پاریس و رم» می‌رسد.

زمیر در بخش دیگری از سخنانش گفت: «آسیب گسترده‌ای که طی سه هفته گذشته به رژیم ایران وارد کرده‌ایم، درحال تبدیل شدن به یک دستاورد راهبردی-سیستماتیک است؛ در حوزه‌های نظامی، اقتصادی وحکومتی. این رژیم ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر شده است و توان دفاع هوایی قابل‌توجهی ندارد.»