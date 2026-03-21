اسرائیل: موشکهای بالستیک قارهپیمای رژیم ایران به پایتختهای اروپایی میرسند
ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، گفت موشکی که جمهوری اسلامی به سوی جزیره دیهگوگارسیا شلیک کرد، «یک موشک بالستیک قارهپیمای دو مرحلهای با برد ۴ هزار کیلومتر» بود.
او اشاره کرد این نوع موشکها «برای هدف قرار دادن اسرائیل طراحی نشدهاند،بلکه برد آنها به پایتختهای اروپایی از جمله برلین، پاریس و رم» میرسد.
زمیر در بخش دیگری از سخنانش گفت: «آسیب گستردهای که طی سه هفته گذشته به رژیم ایران وارد کردهایم، درحال تبدیل شدن به یک دستاورد راهبردی-سیستماتیک است؛ در حوزههای نظامی، اقتصادی وحکومتی. این رژیم ضعیفتر و آسیبپذیرتر شده است و توان دفاع هوایی قابلتوجهی ندارد.»