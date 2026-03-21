نیروی هوایی اسرائیل به تاسیسات دانشگاه متعلق به وزارت دفاع جمهوری اسلامی در تهران حمله کرد
ارتش اسرائیل اعلام کرد تاسیسات دانشگاه «مالک اشتر» را که توسط رژیم تروریستی ایران برای توسعه اجزای سلاحهای هستهای در تهران مورد استفاده قرار میگرفت، هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای نوشت که این سایت از سوی صنایع نظامی و سامانه موشکی جمهوری اسلامی برای توسعه اجزای سلاح هستهای و تسلیحات به کار گرفته میشد.
ارتش اسرائیل اشاره کرد که نیروی هوایی این کشور در بخشی از موج حملات اخیر در تهران، «با تکیه بر اطلاعات دقیق» ارتش اسرائیل، به تاسیسات دانشگاه مالک اشتر حمله کرد.
در این بیانیه اشاره شد که دانشگاه مالک اشتر، زیر مجموعه وزارت دفاع جمهوری اسلامی بوده است و به دلیل فعالیتها و تلاشهایش در طول سالها برای پیشبرد برنامه هستهای ایران و توسعه موشکهای بالستیک، تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد.
ارتش اسرائیل نوشت: «این حمله گامی دیگر در تلاش مداوم برای تضعیف توانایی رژیم تروریستی ایران برای پیشرفت به سمت دستیابی به سلاحهای هستهای است.»
ارتش اسرائیل تاکید کرد اجازه نخواهد داد که رژیم تروریستی ایران به سلاحهای هستهای دست یابد.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که لندن «همچنان از اقدامات دفاعی» علیه جمهوری اسلامی حمایت میکند، و تاکید کرد که بریتانیا به این جنگ کشیده نشده است.
به گزارش شبکه خبری اسکای، کوپر به این پرسش که آیا دولت بریتانیا به این جنگ کشیده میشود، پاسخ داد: «ما در برابر تهدیدهای غیرمسئولانه ایران حمایت دفاعی ارائه خواهیم داد. اما ما در اقدامات تهاجمی دخیل نبودهایم و نخواهیم بود و میخواهیم سریعترین راهحل ممکن را ببینیم.»
او تاکید کرد که بریتانیا به یک درگیری گستردهتر کشیده نخواهد شد و افزود: «فکر میکنیم که باید شاهد یک راهحل سریع در راستای منافع ملی بریتانیا و همچنین برای حمایت از ثبات منطقه باشیم.»
کوپر همچنین دوباره از حملات جمهوری اسلامی در منطقه و حملاتش به کشتیرانی بینالمللی انتقاد کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در ادامه حملات همزمان در لبنان و ایران، به «صدها زیرساخت رژیم تروریستی ایران» در مناطق مختلف ایران و زیرساختهای حزبالله در سراسر لبنان حمله کرده است
بر اساس این گزارش، «دهها سایت که توسط رژیم تروریستی ایران برای تولید و ذخیره سلاح و موشکهای بالستیک استفاده میشد، مورد حمله قرار گرفت.»
علاوه بر این، موشکاندازها، سیستمهای پدافند هوایی و پایگاههای نظامی رژیم ایران نیز مورد حمله قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل در مورد عملیاتش در لبنان خبر داد که نیروی هوایی این کشور دو موج حمله را در بیروت و سایر مناطق لبنان انجام داد که در آنها مقرهای مرکزی اطلاعاتی و سیستم پدافند هوایی حزبالله هدف قرار گرفتند.
سخنگوی دولت قبرس با اشاره به تماس تلفنی کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، و نیکوس کریستودولیدس، رییسجمهوری قبرس، گفت که بریتانیا از پایگاههای خود در قبرس برای هیچ اقدام تهاجمی در بحران ایران استفاده نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در بیانیهای گفت نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد که امنیت قبرس برای لندن مهم است و به همین منظور، تصمیمی برای افزایش ابزارهایی که به اقدامات پیشگیرانه موجود کمک میکنند، گرفته شده است.
بر اساس این بیانیه، استارمر تأکید کرد که پایگاههای بریتانیا در قبرس برای هیچ عملیات نظامی تهاجمی استفاده نخواهند شد.
بریتانیا هنگام استقلال قبرس در سال ۱۹۶۰، حاکمیت خود بر دو پایگاه در این جزیره را حفظ کرد.
اصابت یک پهپاد شاهد روز ۱۱ اسفند به تأسیسات پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در جنوب قبرس، خسارات جزئی ایجاد کرد و دو پهپاد دیگر بعداً رهگیری شدند. از آن زمان تاکنون هیچ حادثه امنیتی دیگری رخ نداده است.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که دولت بریتانیا تغییر سیاست خود در قبال جنگ علیه جمهوری اسلامی را تایید کرد.
دفتر نخستوزیری بریتانیا جمعه اعلام کرد: «توافق برای استفاده آمریکا از پایگاههای بریتانیا در دفاع جمعی منطقه شامل عملیات دفاعی آمریکا برای تضعیف سایتهای موشکی و توانمندیهایی است که برای حمله به کشتیها در تنگه هرمز استفاده میشوند.»
ساعاتی پس از انتشار بیانیه دفتر نخستوزیری بریتانیا، رسانهها گزارش دادند که جمهوری اسلامی دو موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی مشترک بریتانیا-آمریکا در دیهگو گارسیا شلیک کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که هیچیک از این دو موشک به هدف مورد نظر خود اصابت نکردهاند؛ یکی با پدافند هوایی یک ناو جنگی آمریکایی سرنگون شده و دیگری صبح جمعه در میانه مسیر از کار افتاده است.
پس از این حمله، واینت گزارش داد حمله ناموفق جمهوری اسلامی به دیگو گارسیا نشان میدهد برد موشکهای تهران ممکن است به حدود چهار هزار کیلومتر برسد و بخشهایی از اروپا را در تیررس قرار دهد.
بر اساس این گزارش، کشورهایی در اروپای غربی، شمال آفریقا و جنوب آسیا میتوانند در تیررس موشکهای جمهوری اسلامی باشند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه گفته بود که بریتانیا باید «خیلی سریعتر» اجازه استفاده از پایگاههای خود در منطقه را به آمریکا میداد.
اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به نخستوزیر بریتانیا هشدار داد که با اجازه دادن به استفاده آمریکا از پایگاههای بریتانیا در منطقه، «جان شهروندان بریتانیایی را به خطر میاندازد.»
او به ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که تصمیم این کشور برای اجازه دادن به استفاده از پایگاههایش برای اهداف «دفاعی» به منزله «مشارکت در تجاوز» است و تاکید کرد که جمهوری اسلامی حق دفاع از خود را دارد.
کمی بیدناک، رهبر حزب محافظهکار بریتانیا، گفته است این کشور «چه بخواهد چه نخواهد» در حال «کشیده شدن» به جنگ علیه جمهوری اسلامی است و از کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا بهدلیل حمایت نکردن زودتر از آمریکا انتقاد کرد.
همزمان استارمر شنبه با سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، تلفنی درباره جنگ در خاورمیانه گفتوگو کرد.
یک سخنگوی نخستوزیر بریتانیا گفت رهبران دو کشور ابتدا وضعیت میدانی را بررسی کردند و نخستوزیر بریتانیا آخرین حمایتهای این کشور از بحرین را تشریح کرد، از جمله اعزام تیمی از کارشناسان برای کمک به مقابله با حملات پهپادی.
بر اساس این اظهارات، هر دو رهبر، حملات مداوم جمهوری اسلامی به زیرساختهای حیاتی ملی و تنگه هرمز را محکوم کردند.
پیشتر، رسانهها گزارش دادهاند پنتاگون در حال اعزام سه ناو جنگی و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه است؛ این دومین اعزام تفنگداران دریایی به منطقه در یک هفته گذشته محسوب میشود.