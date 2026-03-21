ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که لندن «همچنان از اقدامات دفاعی» علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، و تاکید کرد که بریتانیا به این جنگ کشیده نشده است.

به گزارش شبکه خبری اسکای، کوپر به این پرسش که آیا دولت بریتانیا به این جنگ کشیده می‌شود، پاسخ داد: «ما در برابر تهدیدهای غیرمسئولانه ایران حمایت دفاعی ارائه خواهیم داد. اما ما در اقدامات تهاجمی دخیل نبوده‌ایم و نخواهیم بود و می‌خواهیم سریع‌ترین راه‌حل ممکن را ببینیم.»

او تاکید کرد که بریتانیا به یک درگیری گسترده‌تر کشیده نخواهد شد و افزود: «فکر می‌کنیم که باید شاهد یک راه‌حل سریع در راستای منافع ملی بریتانیا و همچنین برای حمایت از ثبات منطقه‌ باشیم.»

کوپر همچنین دوباره از حملات جمهوری اسلامی در منطقه و حملاتش به کشتی‌رانی بین‌المللی انتقاد کرد.