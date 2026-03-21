بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، این افراد ظرف ۲۴ ساعت آینده باید خاک عربستان سعودی را ترک کنند.

این بیانیه با اشاره به «حملات مداوم جمهوری اسلامی علیه قلمرو عربستان سعودی»، این افراد را «عنصر نامطلوب» خوانده است.

عربستان سعودی تاکید کرد تداوم این حملات بر آینده روابط دو کشور تاثیر جدی خواهد گذاشت.

در حالی که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد، پیشتر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در نشست ریاض گفت پادشاهی عربستان در برابر فشار جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد.

او حق عربستان سعودی دراقدام نظامی برای خود را محفوظ دانست.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین حمله به پالایشگاه‌های ریاض را فاقد توجیه نظامی دانست و هشدار داد این اقدامات پیامد خواهد داشت.

پنج‌شنبه، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک پرتاب شده به سمت بندر ینبع رهگیری و منهدم شد.

همچنین رویترز به نقل از دو منبع نوشت که بندر ینبع عربستان سعودی بارگیری نفت را متوقف کرده است.

جمعه، مقام‌های نفتی عربستان هشدار داده‌اند در صورت تداوم جنگ ایران و اختلال عرضه، قیمت نفت ممکن است تا اواخر آوریل از ۱۸۰ دلار در هر بشکه فراتر رود.

ریاض نگران است افزایش شدید قیمت‌ها به رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و بی‌ثباتی بلندمدت بازار انرژی منجر شود.

چهارشنبه ۲۷ اسفند نیز خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از شنیده شدن صدای چندین انفجار بلند در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر داد و افزود برخی از ساکنان برای نخستین بار هشدار تلفنی درباره یک «تهدید هوایی خصمانه» دریافت کردند.

پیش‌تر وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده بود پنج فروند هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در حالی که روی زمین بودند، در حمله موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند و آسیب دیدند.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، ۲۳ اسفند در تروث سوشال نوشت که یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی چند روز پیش هدف قرار گرفت، اما هواپیماها هدف اصابت قرار نگرفتند یا نابود نشدند.

ترامپ خبر آسیب به پنج هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی را جعلی خواند و افزود که چهار هواپیما از این پنج هواپیما هیچ آسیبی ندیدند و یک هواپیما نیز آسیب دیده اما به زودی پرواز خواهد کرد.