هشدار جمهوری اسلامی: دوحه فورا تخلیه شود
شماری از خبرگزاریهای حکومتی در ایران متنی را منتشر کردهاند که در آن از ساکنان شهر دوحه، پایتخت قطر، خواسته شده که فورا این شهر را تخلیه کنند.
در این هشدار که مشخص نیست صادرکننده آن چه نهادی است، گفته شده که «با توجه به استفاده از این منطقه برای استقرار نیروها و منافع آمریکایی، و همچنین تحریک از طریق رسانههای آن علیه ملت ایران و دعوت به قتل آنان، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل شده است.»
در ادامه هشدار آمده است به تمام ساکنان دوحه «دستور میدهیم هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند.»
وزارت امور خارجه عربستان سعودی شنبه اول فروردی در بیانیهای اعلام کرد که این کشور، وابسته نظامی جمهوری اسلامی و چهار نفر دیگر از کارکنان سفارت این کشور را مجبور به ترک خاک عربستان سعودی کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، این افراد ظرف ۲۴ ساعت آینده باید خاک عربستان سعودی را ترک کنند.
این بیانیه با اشاره به «حملات مداوم جمهوری اسلامی علیه قلمرو عربستان سعودی»، این افراد را «عنصر نامطلوب» خوانده است.
عربستان سعودی تاکید کرد تداوم این حملات بر آینده روابط دو کشور تاثیر جدی خواهد گذاشت.
در حالی که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد، پیشتر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در نشست ریاض گفت پادشاهی عربستان در برابر فشار جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد.
او حق عربستان سعودی دراقدام نظامی برای خود را محفوظ دانست.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین حمله به پالایشگاههای ریاض را فاقد توجیه نظامی دانست و هشدار داد این اقدامات پیامد خواهد داشت.
پنجشنبه، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک پرتاب شده به سمت بندر ینبع رهگیری و منهدم شد.
همچنین رویترز به نقل از دو منبع نوشت که بندر ینبع عربستان سعودی بارگیری نفت را متوقف کرده است.
جمعه، مقامهای نفتی عربستان هشدار دادهاند در صورت تداوم جنگ ایران و اختلال عرضه، قیمت نفت ممکن است تا اواخر آوریل از ۱۸۰ دلار در هر بشکه فراتر رود.
ریاض نگران است افزایش شدید قیمتها به رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و بیثباتی بلندمدت بازار انرژی منجر شود.
چهارشنبه ۲۷ اسفند نیز خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از شنیده شدن صدای چندین انفجار بلند در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر داد و افزود برخی از ساکنان برای نخستین بار هشدار تلفنی درباره یک «تهدید هوایی خصمانه» دریافت کردند.
پیشتر وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده بود پنج فروند هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در حالی که روی زمین بودند، در حمله موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند و آسیب دیدند.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، ۲۳ اسفند در تروث سوشال نوشت که یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی چند روز پیش هدف قرار گرفت، اما هواپیماها هدف اصابت قرار نگرفتند یا نابود نشدند.
ترامپ خبر آسیب به پنج هواپیمای سوخترسان آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی را جعلی خواند و افزود که چهار هواپیما از این پنج هواپیما هیچ آسیبی ندیدند و یک هواپیما نیز آسیب دیده اما به زودی پرواز خواهد کرد.
وزیران امور خارجه کشورهای گروه هفت اعلام کردند که آمادهاند اقدامات لازم را برای حمایت از تامین جهانی انرژی انجام دهند و بار دیگر بر اهمیت حفاظت از مسیرهای دریایی، از جمله در تنگه هرمز، تاکید کردند.
وزیران امور خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن بههمراه دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، شنبه اول فروردین در بیانیه مشترکی نوشتند: «ما حمایت خود را از شرکایمان در منطقه در برابر حملات غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ابراز میکنیم.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما حملات بیپروا و نسنجیده این رژیم علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله زیرساختهای انرژی را با شدیدترین لحن محکوم میکنیم.»
گروه هفت همچنین خواستار «توقف فوری و بدون قید و شرط» همه حملات جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش از جمله علیه زیرساختهای انرژی شد.
پیشتر آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند و ژاپن پنجشنبه ۲۸ اسفند با انتشار بیانیه مشترکی، بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کردند.
در پی انتشار این بیانیه مشترک، ۱۶ کشور دیگر با امضای این بیانیه اعلام کردند که برای تثبیت بازارهای انرژی اقدام خواهند کرد و به «تلاشهای مناسب» برای بازگشایی تنگه هرمز، گلوگاه نفتی خلیج فارس، خواهند پیوست.
انتشار این بیانیه و پیوستن کشورهای دیگر به آن پس از حملات متقابل به تاسیسات انرژی و تشدید شدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از کشورهایی که بیش از همه از جریان آزاد نفت در تنگه هرمز سود میبرند اما به کارزار آزاد کردن این آبراهه حیاتی نپیوستهاند بهتندی انتقاد کرده بود.
وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت در بیانیهای از شرکای خود در منطقه خاورمیانه در مواجهه با «حملات غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی آن» حمایت کردند.
وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده، و همچنین دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، اضافه کردند: «ما حملات بیملاحظه رژیم علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله زیرساختهای انرژی، در بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و عراق را مطابق با قطعنامه ۲۸۱۷شورای امنیت سازمان ملل متحد، با شدیدترین عبارات محکوم میکنیم.»
آنها تاکید کردند: «حملات غیرقابل توجیه رژیم ایران علیه این کشورها همچنین امنیت منطقهای و جهانی را تهدید میکند» و خواستار «توقف فوری و بدون قید و شرط همه حملات رژیم ایران» شدند.
در این بیانیه بر «اهمیت حفاظت از مسیرهای دریایی و ایمنی ناوبری، از جمله در تنگه هرمز و همه آبراههای حیاتی مرتبط، و همچنین ایمنی و امنیت زنجیرههای تأمین و ثبات بازارهای انرژی» تأکید شد.
بیانیه میگوید: «ما آمادهایم تا اقدامات لازم را برای حمایت از عرضه جهانی انرژی، مانند آزادسازی ذخایر که توسط اعضای آژانس بینالمللی انرژی در ۱۱ مارس تصمیم گرفته شد، انجام دهیم.»
آنها اشاره کردند که گروه ۷بارها اعلام کرده است که «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و باید برنامه موشکهای بالستیک خود را متوقف کند، به فعالیتهای بیثباتکننده خود در منطقه و سراسر جهان پایان دهد و خشونت و سرکوب وحشتناک علیه مردم خود را متوقف کند.»
بیانیه همچنین «از حق کشورهایی که به ناحق توسط ایران یا نیروهای نیابتی ایران مورد حمله قرار گرفتهاند، برای دفاع از سرزمینهای خود و محافظت از شهروندانشان» حمایت کردند و گفتند: «ما دوباره حمایت بیدریغ خود را از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی آنها اعلام میکنیم.»
امضاکنندگان بیانیه در پایان نوشتند: «ما حملات گستاخانه ایران و شبهنظامیان آن در عراق علیه تأسیسات دیپلماتیک و زیرساختهای انرژی، بهویژه در اقلیم کردستان عراق، و علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف ضد داعش و مردم عراق را محکوم میکنیم.»