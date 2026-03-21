وزیران امور خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن به‌همراه دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، شنبه اول فروردین در بیانیه مشترکی نوشتند: «ما حمایت خود را از شرکایمان در منطقه در برابر حملات غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ابراز می‌کنیم.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما حملات بی‌پروا و نسنجیده این رژیم علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های انرژی را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.»

گروه هفت همچنین خواستار «توقف فوری و بدون قید و شرط» همه حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش از جمله علیه زیرساخت‌های انرژی شد.

پیشتر آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند و ژاپن پنج‌شنبه ۲۸ اسفند با انتشار بیانیه مشترکی، بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کردند .

در پی انتشار این بیانیه مشترک،‌ ۱۶ کشور دیگر با امضای این بیانیه اعلام کردند که برای تثبیت بازارهای انرژی اقدام خواهند کرد و به «تلاش‌های مناسب» برای بازگشایی تنگه هرمز، گلوگاه نفتی خلیج فارس، خواهند پیوست.

انتشار این بیانیه و پیوستن کشورهای دیگر به آن پس از حملات متقابل به تاسیسات انرژی و تشدید شدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.

پیشتر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از کشورهایی که بیش از همه از جریان آزاد نفت در تنگه هرمز سود می‌برند اما به کارزار آزاد کردن این آبراهه حیاتی نپیوسته‌اند به‌تندی انتقاد کرده بود.

او جمعه ۲۹ اسفند نیز متحدان آمریکا در ناتو را به همین دلیل سرزنش کرد و آنان را «بزدل» خواند.

در روزهای گذشته، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در تماسی با رهبران گروه هفت درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی و افزایش قیمت‌های انرژی گفت‌وگو کرد.

این گفت‌وگوها در حالی انجام شد که دولت‌های گروه هفت در حال بررسی این بودند که چگونه به افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پاسخ دهند.

فرانسه در حال حاضر ریاست گروه هفت را بر عهده دارد.