یک منبع نظامی جمهوری اسلامی: حمله به خارک، دریای سرخ و تنگه بابالمندب را ناامن میکند
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع نظامی » در مورد پیامد حمله آمریکا به جزیره خارک هشدار داد.
این منبع نظامی که تسنیم به نام او اشاره نکرد، گفت: «اگر آمریکا به تهدیدات خود درباره تجاوز نظامی به جزیره خارک عمل کند، قطعاْ با پاسخی مواجه خواهد شد که نسبت به شگفتانههای ۲۱روز اخیر بیسابقه است.»
او در این مورد به «ناامنی در سایر تنگهها از جمله تنگه بابالمندب و دریای سرخ» اشاره کرد و گفت: «اگر آمریکاییها به جزیره خارک حمله کنند، تولید نفت میتواند دچار اختلال موقت شود» و «ایران کل تاسیسات منطقه را به آتش میکشد.»
شبکه خبری انبیسی به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نوشت مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در پایان سومین هفته عملیات نظامی این کشور علیه جمهوری اسلامی، با تعدادی از همتایان خارجی خود تلفنی گفتوگو کرده است.
به گفته این مقام آمریکایی، روبیو با وزیران خارجه ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، کویت، قطر و عربستان سعودی و همچنین دبیرکل ناتو گفتوگو کرده است.
سایت خبری اکسیوس گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، موساد اسرائیل و دیگر نهادهای اطلاعاتی در تلاش برای یافتن نشانههایی از مجتبی خامنهای هستند، زیرا او از زمان اعلام مقام رهبری جدید جمهوری اسلامی ایران پس از ترور پدرش، همچنان در انظار عمومی پنهان مانده است.
اکسیوس نوشت سازمانهای جاسوسی منتظر بودند تا مجتبی خامنهای مانند پدرش، بیانیهای ویدیویی برای نوروز منتشر کند، هرچند در نهایت فقط یک بیانیه کتبی منتشر شد.
یک مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفت: «ما هیچ مدرکی نداریم که او واقعاً کسی باشد که دستور میدهد.» در حالی که یک مقام آمریکایی وضعیت را «فراتر از عجیب» توصیف کرد.
این مقام آمریکایی گفت: «ما فکر نمیکنیم ایرانیها این همه دردسر را برای انتخاب یک فرد مرده به عنوان رهبر متحمل شده باشند، اما در عین حال، هیچ مدرکی نداریم که او سکان امور را به دست گرفته است.»
یک مقام آمریکایی دیگر همچنین گفت که سیا در تلاش است تا تأیید کند که آیا عکسهای مجتبی خامنهای که در کنار یادداشت نوروزی او منتشر شد، جدید هستند یا خیر.
او گفت: «ما انتظار داشتیم مجتبی را هم به نوعی ببینیم. او از فرصت و سنت استفاده نکرد.»
در بیستودومین روز جنگ، همزمان با شنبه اول فروردین حملات گسترده به نقاط مختلف ایران ادامه یافت و از جمله مناطقی در رامسر، حوالی آستانه اشرفیه، مشهد و یزد هدف قرار گرفتند؛ مناطقی که در ۲۱ روز گذشته، چندان مورد حمله قرار نگرفته بودند.
براساس گزارش مخاطبان ایراناینترنشنال و در حالی که با ادامه قطعی اینترنت رسانههای جمهوری اسلامی نیز اخبار مربوط به جنگ را سانسور میکنند، نقاط مختلفی در غرب، شمال، مرکز و جنوب ایران هدف قرار گرفتند.
دو مورد از این حملات، نسبت به سایر اهداف، متفاوت بودند: هدف قرار گرفتن یک ویلای جنگلی در منطقه اربکله نزدیک به رامسر در استان مازندران و یک ویلا در روستای ساحلی دستک، نزدیک به آستانه اشرفیه در استان گیلان.
رسانههای داخلی از قول مقامهای رسمی جمهوری اسلامی نوشتند اهداف منازل مسکونی بودند. با اینحال جزئیاتی درباره ساکنان این دو نقطه منتشر نشده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامی درباره حمله به ویلایی در رامسر نوشت ساکنان آن ویلا افراد محلی نبودند.
براساس این گزارش این ویلا جمعه شب از سوی چند نفر اجاره شده بود. این شهروند میگوید حوالی ساعت ۴ صبح شنبه، اول فروردین، این ویلا هدف قرار گرفته است. این شهروند افزود پس از شنیده شدن صدای انفجار، تا ۳ ساعت چندین پهپاد دور آن منطقه گشت میزنند. مخاطب دیگری گزارش داده انفجار ساعت ۳:۳۷ بامداد شنبه رخ داده است.
حوالی همین ساعت، انفجاری در دیگر استان شمالی کشور رخ داد. شهروندان گزارش دادهاند که حوالی ساعت ۴ صبح، یک واحد ویلایی در روستای دستک در آستانه اشرفیه هدف قرار گرفته است.
آثار انفجار که تصاویر آن را شهروندان منتشر کردند، الگویی مشابه حملات نقطهزنی را نشان میدهد.
در موردی مشابه، در جریان جنگ ۱۲ روزه محمدرضا (شهرام) صدیقیصابر، از گردانندگان برنامه هستهای جمهوری اسلامی در خانه پدری خود واقع در آستانه اشرفیه هدف قرار گرفت. در جنگ ۱۲ روزه، اقامتگاه مرکز رفاهی آموزشی سردار جنگل سپاه پاسداران در حوالی چمخاله نیز هدف قرار گرفت.
حملات بامدادی در سراسر کشور
از حدود ساعت ۰۱:۱۵ بامداد، انفجارها در تهران آغاز شد. دو صدای انفجار در محدوده شرق تهران، حوالی میدان «امام حسین»، شنیده شد و دقایقی بعد، سه انفجار مهیب دیگر در شرق و مرکز شهر گزارش شد.
در ساعت ۰۲:۰۰ بامداد، ساکنان اصفهان نیز از شنیده شدن صدای انفجار خبر دادند؛ این صداها در ساعات ۰۳:۰۰ و ۰۵:۰۰ نیز تکرار شد.
حوالی ساعت ۰۳:۲۰ تا ۰۳:۳۵، دوباره موج گستردهای از انفجارها در تهران گزارش شد؛ از جمله سه انفجار در منطقه ۲۲، چهار انفجار در تهرانسر، و پنج انفجار در محدوده شهرزیبا.
همزمان، در گرمدره گزارش انفجار شدید در نزدیکی کوه گزارش شد. پادگان «شهید قدیری» و پایگاه یکم پدافند تهران در این محدوده واقع شده است. یکی از تاسیسات موشکی جمهوری اسلامی نیز در همین منطقه قرار دارد.
در همین بازه زمانی، گزارشهایی از لرزش زمین و شنیده شدن صدای جنگندهها در همدان و تویسرکان منتشر شد.
از ساعت ۰۳:۳۰ تا ۰۳:۴۵، حملات موشکی به چند نقطه در غرب تهران از جمله بلوار فردوس و شهرک راهآهن گزارش شد.
همچنین در شهرضا در حوالی اصفهان، انفجار گزارش شده است.
در ساعت ۰۳:۳۲، دو انفجار در اهواز شنیده شد.
در ساعت ۰۴:۰۰ حملات در بیدگنه بهصورت مداوم و با فاصله حدود ۱۰ دقیقه ادامه داشته است. پایگاه موشکی مدرس یا بیدگنه در این منطقه قرار دارد.
در خمین، یک سایت موشکی از شب تا صبح شش بار هدف قرار گرفته و در شیان نیز در ساعت ۰۴:۳۰، هفت موشک به این منطقه شلیک شده است.
در ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۴:۴۰، چندین انفجار در غرب تهران از جمله شهرک غرب گزارش شد. همچنین در لویزان (۰۴:۳۵) و تبریز (۰۴:۴۰) انفجارهای شدیدی شنیده شد.
در ساعت ۰۵:۰۰، در مشهد (منطقه سیدی) ابتدا صدای پدافند و سپس یک انفجار گزارش شد.
در بوشهر، یک کارخانه تسلیحات دریایی هدف حمله قرار گرفته و در جزیره قشم نیز از ساعت ۰۵:۰۰ صبح صدای پرواز جنگندهها گزارش شده است.
در ساعت ۰۵:۱۰، بندرعباس شاهد شش انفجار در محدوده اسکله و نیروی دریایی بود.
در ساعت ۰۵:۳۰، در درگهان نیز صدای چند انفجار و پرواز جنگندهها شنیده شد.
در ساعت ۰۵:۵۰، سه انفجار شدید دیگر در اهواز گزارش شد.
حملات صبحگاهی
در ساعت ۰۷:۰۰، در بندرعباس دو انفجار از سمت کوه گزارش شد و جنگندهها به سمت دریا پرواز کردند. از ساعت ۰۸:۰۰ به بعد نیز گزارشهایی از تداوم انفجارها در این شهر با فاصلههای حدود ۱۰ دقیقه منتشر شد.
در تهران، صبح شنبه پادگان نیروی هوایی در شرق شهر هدف بمباران قرار گرفت و پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین بر فراز شهر گزارش شد.
در ساعت ۱۰:۴۰، چندین نقطه در کوههای اطراف یزد هدف بمباران قرار گرفت. همچنین مقامهای استانی اعلام کردند دو نقطه نظامی در خارج از شهر یزد مورد حمله هوایی قرار گرفتهاند، اما خسارتی گزارش نشده است.
در ساعت ۱۰:۴۵، در محدوده ستاد مشترک در تهران منطقه پیروزی، سه انفجار شدید رخ داد. همزمان، در خیابان دماوند حوالی چهارراه آیت نیز چندین انفجار شنیده شد و ایستهای بازرسی در برخی نقاط از جمله تهرانپارس برقرار شد.
در ساعت ۱۱:۳۰، چند انفجار در اندیمشک گزارش شد. در فاصله زمانی ۱۱:۴۰ تا ۱۱:۴۸، دزفول و اندیمشک شاهد چندین انفجار شدید بودند؛ بهگونهای که موج انفجار باعث لرزش ساختمانها شد. در مجموع، پنج انفجار مهیب گزارش شده و منطقه پادگانی دوکوهه هدف قرار گرفته است.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمله به زیرساختهای نفت یا گاز، زنجیرههای تأمین سوخت را که کل سیستمهای خدمات ضروری به آنها وابسته هستند، مختل میکند.»
این کنیته اشاره کرد که در پی حمله به زیرساختهای نفت یا گاز، ایستگاههای پمپاژ آب برق خود را از دست میدهند، آب سالم کمیاب میشود و این میتواند منجر به شیوع بیماری شود.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ همچنین اشاره کرد که بیمارستانها برق و سوخت خود را از دست میدهند و این باعث لغو جراحیها و از کار افتادن سیستمهای پشتیبانی حیات میشود.
کمیته تاکید کرد: «عواقب این امر به آرامی گسترش مییابد و باعث مرگ غیرنظامیان در مناطق بسیار دورتر از محل وقوع حمله میشود.»
به نوشته کمیته بینالمللی صلیب سرخ،«زیرساختهای انرژی از فرض غیرنظامی بودن سود میبرند. در صورت شک در مورد اینکه آیا یک خط لوله یا پالایشگاه به اقدام نظامی کمک میکند یا خیر، باید به عنوان یک شیء غیرنظامی در نظر گرفته شود، نه برعکس.»
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، اعلام کرد که در گفتوگوی تلفنی با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، «حملات به زیرساختهای حیاتی در منطقه که ثبات منطقه را تهدید و زنجیرههای تأمین جهانی را مختل میکند»، محکوم کردهاند.
مودی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همراه با پزشکیان «بر اهمیت حفاظت از آزادی دریانوردی و اطمینان از باز و امن ماندن خطوط کشتیرانی» تأکید کردهاند.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مانع عبور و مرور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز شده است. این اقدام با انتقادهای گسترده در منطقه و جهان مواجه شده است.