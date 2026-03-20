یکی از مخاطبان پنج‌شنبه ۲۸ اسفند خبر داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ماشین‌های سرکوب مشکی از سه روز گذشته در مدرسه دخترانه ابوعلی سینا در غرب تهران مستقر شده‌اند.

او نشانی دقیق این مدرسه را چهارراه خسرو جنوبی، روبه‌روی دانشکده نفت عنوان کرد.

در پیام دیگری آمده است کلانتری فاز ۱۱ پردیس تهران در ابتدای بلوار ابتکار تخلیه شده و نیروهای حکومت به یک پارکینگ عمومی در همان منطقه منتقل شده‌اند و اکنون در یک کیوسک حضور دارند.

او افزود روبه‌روی محل سابق کلانتری، یک پایگاه بسیج قرار دارد که تابلوهای آن برداشته شده‌اند، اما نیروها همچنان با تجهیزات در آن مستقر هستند.

به گفته این شهروند، در پشت این پایگاه نیز یک مجموعه ورزشی واقع شده که داخل آن تجهیزات سرکوب نگهداری می‌شود.

مخاطب دیگری از تهران خبر داد از ۲۸ اسفند، زیر پلی در مقابل ایران‌مال یک ایست بازرسی برپا شده است.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای سپاه‌ پاسداران در خیابان دکتر قریب، مقابل بیمارستان خمینی، طی دو شب اخیر ایست بازرسی برقرار کرده‌اند.

در اتوبان باقری (شمال) زیر پل زین‌الدین، بلوار کاشانی جنب مسجد رضا و مسجد امام علی منطقه شهران پس از فلکه دوم نیز ایست‌ بازرسی به چشم می‌خورد.

همچنین نیروها و خودروهای موسوم به «ضد شورش» زیر پل حافظ مستقر شده‌اند.

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقام‌های جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها و مراکز درمانی منتشر شده است.

ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آنکه در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی است.

پیام‌های بسیاری نیز از سایر نقاط ایران به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

خرم‌آباد (استان لرستان): ‫نیروهای جمهوری اسلامی بر سر مزار جاویدنامان حضور یافته‌اند و می‌کوشند افرادی را که برای گرامی‌داشت یاد آنان در آخرین پنج‌شنبه سال راهی این محل شده‌اند، شناسایی کنند.

شیراز (استان فارس): زیر پل چهارراه زندان، حدود ۵ نیرو با فاصله کم از یکدیگر در یک خط مستقر شده‌اند.

به گفته شهروندی دیگر، ورودی شهر از سمت جاده بوشهر ایست بازرسی در زیر پل برقرار شده است.

کیش (استان هرمزگان): نیروهای انتظامی ظاهر خودروهای خود را تغییر داده و بدون چراغ گردان در سطح شهر تردد می‌کنند.

بهبهان (استان خوزستان): در ورودی شهر، محدوده «دانشگاه خاتم‌الانبیا»، ایست بازرسی سنگین برپا شده است.

شهرقدس (استان تهران): در مسیر ورودی از کمربندی شهریار، مقابل امامزاده «حضرتین»، ایست بازرسی بسیج برقرار است و نیروهای سرکوب داخل امامزاده مستقر شده‌اند.

جاده خوی به ماکو (آذربایجان غربی): نیروهای سپاه پاسداران در ورودی شهر قره‌ضیاالدین ایست بازرسی برقرار کرده‌اند.

ارومیه (آذربایجان غربی): ابتدای جاده سرو، کنار دانشگاه، ایست بازرسی مستقر شده است.

گلسار (استان البرز): در ورودی گلسار در جاده قدیم قزوین-کرج و همچنین اتوبان قزوین-کرج بعد از هشتگرد، ایست‌های بازرسی شبانه از ساعت ۲۰ تا ۲۱ برپا هستند.

هشتگرد (استان البرز): ایست بازرسی بین دو نقطه جابه‌جا می‌شود؛ روزها در میدان ولیعصر (ورودی بلوار کارگر) و شب‌ها در بلوار مصلی.

بهشت سکینه کرج (استان البرز): در پنج‌شنبه پایانی سال، حضور نیروهای امنیتی بسیار گسترده بود. از ابتدای اتوبان تا ورودی آرامستان و مقابل در اصلی، ایست‌های بازرسی در سه نقطه مستقر شده بودند.

حتی در کنار سه دست‌فروش گل در مسیر نیز افرادی با لباس شخصی و سلاح کمری دیده می‌شدند.

همچنین بر بام ساختمان سرویس بهداشتی نزدیک زمین بازی کودکان، فردی سیاه‌پوش با صورت پوشیده مستقر بود که به‌نظر می‌رسید نقش تک‌تیرانداز داشته باشد.

کرمانشاه (استان کرمانشاه): در بلوار طاق‌بستان (محدوده گروه طالبی و فرهنگیان فاز ۲) ایست‌های بازرسی متعدد و مسلح برپا شده‌اند.

رشت (استان گیلان): در ورودی‌های شهر ایست بازرسی شبانه برقرار است.

در داخل شهر نیز در میدان‌های معلم، مادر، رازی و توحید گلسار، حضور نیروهای لباس‌شخصی گزارش شده است.

ادامه حملات به نقاط مختلف ایران

اسرائیل در روزهای اخیر کوشیده است با هدف قرار دادن مقرهای نظامی و انتظامی و ایست‌های بازرسی در سطح شهرها، توان سرکوب جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل، ۲۷ اسفند با انتشار یک پیام ویدیویی تاکید کرد حملات این کشور به ایست‌های بازرسی بسیج در ایران ادامه خواهد یافت.

او خطاب به نیروهای سرکوب گفت: «هیچ نقطه اختفایی برای شما پناهگاه نخواهد بود. سوءاستفاده شرم‌آور شما از شهروندان ایران به‌عنوان سپر انسانی تضمینی برای امنیت شما نیست.»

شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز در پیام‌هایی، مشاهدات خود را از حملات امروز در مناطق مختلف کشور گزارش کردند.

قشم (استان هرمزگان): ساعت ۱۵:۰۰ دو انفجار پیاپی در جزیره قشم شنیده شد.

تهران: ساعت ۰۸:۳۰ صبح در تهرانپارس و ساعت ۰۹:۴۰صبح در غرب تهران صدای انفجار به گوش رسید.

اهواز (استان خوزستان): ساعت ۰۵:۳۰ و ۰۶:۳۰ انفجارهایی در محدوده گلستان رخ داد.

ساری (استان مازندران): ساعت ۰۵:۰۰ صدای انفجار به گوش رسید.

فومن (استان گیلان): ساعت ۰۵:۰۰ صدای انفجار شنیده شد.

حوالی بندرعباس (استان هرمزگان): یکی از مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در روستای شهرو در صبح پنج‌شنبه خبر داد.