لرزه انفجار و فعالیت پدافند در اصفهان
یک شهروند اصفهانی در ویدیویی که به ایران اینترنشنال فرستاده از حملات بامداد جمعه و لرزش خانه خود میگوید.
یک شهروند اصفهانی در ویدیویی که به ایران اینترنشنال فرستاده از حملات بامداد جمعه و لرزش خانه خود میگوید.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، صبح جمعه چند جنگنده از منطقه سرخون در استان چهارمحال و بختیاری عبور کردند و حدود پنج انفجار همراه با لرزش گزارش شده است.
همچنین چندین مخاطب از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در اهواز خبر دادهاند. به گفته آنان، حوالی ساعت ۱۰ صبح در مناطق کوروش و شیبان اهواز نیز صدای انفجار شنیده شده است.
در پیامی دیگر آمده است بامداد جمعه در شاهینشهر نیز صدای جنگندهها و سپس یک انفجار مهیب گزارش شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، از حضور نیروهای امنیتی، برپایی ایستهای بازرسی و شنیده شدن صدای انفجار در نقاط گوناگون کشور حکایت دارند.
یکی از مخاطبان پنجشنبه ۲۸ اسفند خبر داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ماشینهای سرکوب مشکی از سه روز گذشته در مدرسه دخترانه ابوعلی سینا در غرب تهران مستقر شدهاند.
او نشانی دقیق این مدرسه را چهارراه خسرو جنوبی، روبهروی دانشکده نفت عنوان کرد.
در پیام دیگری آمده است کلانتری فاز ۱۱ پردیس تهران در ابتدای بلوار ابتکار تخلیه شده و نیروهای حکومت به یک پارکینگ عمومی در همان منطقه منتقل شدهاند و اکنون در یک کیوسک حضور دارند.
او افزود روبهروی محل سابق کلانتری، یک پایگاه بسیج قرار دارد که تابلوهای آن برداشته شدهاند، اما نیروها همچنان با تجهیزات در آن مستقر هستند.
به گفته این شهروند، در پشت این پایگاه نیز یک مجموعه ورزشی واقع شده که داخل آن تجهیزات سرکوب نگهداری میشود.
مخاطب دیگری از تهران خبر داد از ۲۸ اسفند، زیر پلی در مقابل ایرانمال یک ایست بازرسی برپا شده است.
بر اساس گزارشها، نیروهای سپاه پاسداران در خیابان دکتر قریب، مقابل بیمارستان خمینی، طی دو شب اخیر ایست بازرسی برقرار کردهاند.
در اتوبان باقری (شمال) زیر پل زینالدین، بلوار کاشانی جنب مسجد رضا و مسجد امام علی منطقه شهران پس از فلکه دوم نیز ایست بازرسی به چشم میخورد.
همچنین نیروها و خودروهای موسوم به «ضد شورش» زیر پل حافظ مستقر شدهاند.
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقامهای جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاهها و مراکز درمانی منتشر شده است.
ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آنکه در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی است.
پیامهای بسیاری نیز از سایر نقاط ایران به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
خرمآباد (استان لرستان): نیروهای جمهوری اسلامی بر سر مزار جاویدنامان حضور یافتهاند و میکوشند افرادی را که برای گرامیداشت یاد آنان در آخرین پنجشنبه سال راهی این محل شدهاند، شناسایی کنند.
شیراز (استان فارس): زیر پل چهارراه زندان، حدود ۵ نیرو با فاصله کم از یکدیگر در یک خط مستقر شدهاند.
به گفته شهروندی دیگر، ورودی شهر از سمت جاده بوشهر ایست بازرسی در زیر پل برقرار شده است.
کیش (استان هرمزگان): نیروهای انتظامی ظاهر خودروهای خود را تغییر داده و بدون چراغ گردان در سطح شهر تردد میکنند.
بهبهان (استان خوزستان): در ورودی شهر، محدوده «دانشگاه خاتمالانبیا»، ایست بازرسی سنگین برپا شده است.
شهرقدس (استان تهران): در مسیر ورودی از کمربندی شهریار، مقابل امامزاده «حضرتین»، ایست بازرسی بسیج برقرار است و نیروهای سرکوب داخل امامزاده مستقر شدهاند.
جاده خوی به ماکو (آذربایجان غربی): نیروهای سپاه پاسداران در ورودی شهر قرهضیاالدین ایست بازرسی برقرار کردهاند.
ارومیه (آذربایجان غربی): ابتدای جاده سرو، کنار دانشگاه، ایست بازرسی مستقر شده است.
گلسار (استان البرز): در ورودی گلسار در جاده قدیم قزوین-کرج و همچنین اتوبان قزوین-کرج بعد از هشتگرد، ایستهای بازرسی شبانه از ساعت ۲۰ تا ۲۱ برپا هستند.
هشتگرد (استان البرز): ایست بازرسی بین دو نقطه جابهجا میشود؛ روزها در میدان ولیعصر (ورودی بلوار کارگر) و شبها در بلوار مصلی.
بهشت سکینه کرج (استان البرز): در پنجشنبه پایانی سال، حضور نیروهای امنیتی بسیار گسترده بود. از ابتدای اتوبان تا ورودی آرامستان و مقابل در اصلی، ایستهای بازرسی در سه نقطه مستقر شده بودند.
حتی در کنار سه دستفروش گل در مسیر نیز افرادی با لباس شخصی و سلاح کمری دیده میشدند.
همچنین بر بام ساختمان سرویس بهداشتی نزدیک زمین بازی کودکان، فردی سیاهپوش با صورت پوشیده مستقر بود که بهنظر میرسید نقش تکتیرانداز داشته باشد.
کرمانشاه (استان کرمانشاه): در بلوار طاقبستان (محدوده گروه طالبی و فرهنگیان فاز ۲) ایستهای بازرسی متعدد و مسلح برپا شدهاند.
رشت (استان گیلان): در ورودیهای شهر ایست بازرسی شبانه برقرار است.
در داخل شهر نیز در میدانهای معلم، مادر، رازی و توحید گلسار، حضور نیروهای لباسشخصی گزارش شده است.
ادامه حملات به نقاط مختلف ایران
اسرائیل در روزهای اخیر کوشیده است با هدف قرار دادن مقرهای نظامی و انتظامی و ایستهای بازرسی در سطح شهرها، توان سرکوب جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل، ۲۷ اسفند با انتشار یک پیام ویدیویی تاکید کرد حملات این کشور به ایستهای بازرسی بسیج در ایران ادامه خواهد یافت.
او خطاب به نیروهای سرکوب گفت: «هیچ نقطه اختفایی برای شما پناهگاه نخواهد بود. سوءاستفاده شرمآور شما از شهروندان ایران بهعنوان سپر انسانی تضمینی برای امنیت شما نیست.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات امروز در مناطق مختلف کشور گزارش کردند.
قشم (استان هرمزگان): ساعت ۱۵:۰۰ دو انفجار پیاپی در جزیره قشم شنیده شد.
تهران: ساعت ۰۸:۳۰ صبح در تهرانپارس و ساعت ۰۹:۴۰صبح در غرب تهران صدای انفجار به گوش رسید.
اهواز (استان خوزستان): ساعت ۰۵:۳۰ و ۰۶:۳۰ انفجارهایی در محدوده گلستان رخ داد.
ساری (استان مازندران): ساعت ۰۵:۰۰ صدای انفجار به گوش رسید.
فومن (استان گیلان): ساعت ۰۵:۰۰ صدای انفجار شنیده شد.
حوالی بندرعباس (استان هرمزگان): یکی از مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در روستای شهرو در صبح پنجشنبه خبر داد.
حمله به تاسیسات پارس جنوبی، جنگ در ایران را وارد مرحله جدیدی کرد. شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، درباره پیامدهای اقتصادی این حمله و آثار منفی چنین اقداماتی بر زندگی مردم در آینده، ابراز نگرانی کردند.
ظهر چهارشنبه ۲۷ اسفند، تاسیسات پتروشیمی در میدان پارس جنوبی عسلویه هدف قرار گرفت. در پی این حمله، شماری از شهروندان در پیامهایی، نگرانی خود را از پیامدهای آن بر زیرساختهای حیاتی و زندگی روزمره مردم ابراز کردند.
برخی مخاطبان با تاکید بر نقش کلیدی این تاسیسات در تامین انرژی کشور، گفتند با توجه به نقش این تاسیسات در تامین گاز و برق مصرفی خانهها، تاثیر مستقیم آن بیشتر بر زندگی مردم است.
از نگاه این گروه از شهروندان، هدف قرار دادن این زیرساختها میتواند پیامدهای گستردهای برای معیشت مردم داشته باشد.
شماری دیگر از شهروندان نسبت به آسیبهای بلندمدت این حمله برای منابع انرژی کشور هشدار دادند.
یک مخاطب نوشت: «از اینکه نفت ما و تاسیسات نفتی مثل میدان پارس جنوبی هدف قرار میگیرد ناراحت هستیم. ما در ایران فردا به نفت کشورمان نیاز داریم.»
در کنار این نگرانیها، برخی نیز ضمن حمایت از تداوم حملات اسرائیل و آمریکا به سران جمهوری اسلامی و مقرهای نظامی و پایگاههای سرکوب، خواستار تفکیک میان مردم و حکومت شدند.
در یکی از پیامها به ایراناینترنشنال آمده است: «حساب ملت ایران را از حکومت جدا کنید .... عسلویه و پارس جنوبی متعلق به ملت ایران است، لطفا نزنید.»
در سوی دیگر، شهروندی با اشاره به این نگرانیهای عمومی گفت در حمله عراق به کویت، صدام حسین، رییسجمهوری عراق، بخش بزرگی از چاههای نفت کویت را آتش زد، اما طی حدود دو سال این کشور توانست به ظرفیت تولید نفت خود در پیش از جنگ برگردد.
با گذشت نزدیک به یک روز از بمباران این تاسیسات، هنوز جزییات دقیقی از اهداف و میزان خسارتهای احتمالی منتشر نشده است.
مقامهای استان بوشهر ۲۷ اسفند و ساعاتی بعد از حمله، اعلام کردند فازهای سه، چهار، پنج و شش در پالایشگاه پارس جنوبی هدف قرار گرفتهاند.
شهروندان نیز از همان دقایق نخست انفجار، در گزارشهایی به گمانهزنی درباره آسیب دیدن چندین فاز و پالایشگاه پرداختند.
مخاطبی گفت بخشی از ترکشهای ناشی از انفجار به نیروگاه کناری اصابت کرده و باعث آتشسوزی در انبار ضایعات شده است.
شهروندی دیگر ضمن ابراز نگرانی از هدف قرار گرفتن تاسیسات نفت و گاز، گفت این حمله آسیب جدی در پی نداشته است.
هرچند که بر اساس گزارش منابع رسمی، هدف قرار گرفتن پارس جنوبی منجر به مرگ کسی نشده است، اما برخی مخاطبان نسبت به خطرات انسانی احتمالی در چنین حملاتی هشدار دادند.
در یکی از پیامها آمده است که «به مهندسان اجازه خروج ندادند» و در صورت تکرار حمله، «افراد و متخصصان قربانی میشوند».
زیرساختها، زجر شهروندان و آنچه باقی خواهد ماند
گروهی دیگر از شهروندان، نگاه متفاوتی به پیامدهای این حمله دارند.
یکی از شهروندان که خود را دارای سابقه کار در عسلویه معرفی کرده، گفته است به دلیل وابستگی پالایشگاهها به سکوهای فراساحلی، وقتی پالایشگاه را بزنند، جمهوری اسلامی مجبور میشود سکوها را برای مدتی غیرفعال کند و در نتیجه، «منابع گاز و میعانات گازی ایران حفظ میشود».
برخی دیگر نیز با نگاهی انتقادیتر، این تحولات را در چارچوبی سیاسی تحلیل کردند و گفتند هدف قرار گرفتن زیرساختها میتواند به تشدید فشار بر مردم منجر شود.
در یکی از این پیامها آمده است: «این بازی حکومت است تا زیرساختها از دست برود و کسی نتواند چیزی ببیند یا منتشر کند.»
شهروندی دیگر نیز گفت: «متاسفانه جمهوری اسلامی هيچ تعلقی به اين كشور ندارد. اگر تمام زيرساختهای ايران را بزنند و کشور در تاریکی مطلق فرو برود، خوشحالتر هم خواهند شد.»
مخاطبی نیز معتقد است جمهوری اسلامی از این حمله رضایت دارد، زیرا «زجر شهروندان» همان هدف مطلوب حکومت است.
اثرات و پیامدهای منطقهای
در کنار این روایتها، برخی شهروندان نیز با اشاره به پیامدهای منطقهای این حمله، از آن انتقاد کردند.
یکی از مخاطبان نوشت: «حمله اسرائیل به تاسیسات عسلویه بسیار غلط بود .... این کار ثبات منطقه را به خطر میاندازد و برای اقتصاد ایران در آینده بسیار بد است.»
جمهوری اسلامی و قطر به طور مشترک از پارس جنوبی که بهعنوان بزرگترین میدان گازی جهان شناخته میشود، بهرهبرداری میکنند.
ساعتی پس از این حمله، سپاه پاسداران اعلام کرد به تاسیسات مهم نفتی، گازی و پتروشیمی در قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حمله خواهد کرد.
شامگاه چهارشنبه ۲۷ اسفند و بامداد پنجشنبه ۲۸ اسفند، شهر صنعتی «راس لفان» و تاسیسات گازی در قطر هدف قرار گرفتند.
پنجشنبه نیز پالایشگاههای کویت، بندر ینبع و پالایشگاه سامرف شرکت آرامکوی عربستان سعودی، تاسیسات گازی حبشان و میدان باب امارات متحده عربی هدف قرار گرفتند اما به گفته مقامهای این کشورها، آسیبها حداقلی بودند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، همزمان با این حملات گفت آمریکا از حمله اسرائیل به تاسیسات پارس جنوبی هیچ اطلاعی نداشت و به جمهوری اسلامی در مورد حمله به قطر هشدار داد.
او تاکید کرد اسرائیل به شدت به میدان گازی پارس جنوبی در ایران حمله کرده است و اضافه کرد تنها بخش نسبتا کوچکی از این مجموعه هدف قرار گرفت.
ترامپ همچنین تاکید کرد دوحه به هیچ وجه و به هیچ شکل در این حمله دخالت نداشته و از وقوع آن نیز بیاطلاع بوده است.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، در کرمانشاه، محدوده ظفر، خیابان کمیته امداد، در داخل یک مسجد پایگاهی برپا شده که به گفته مخاطب «مملو از پهپاد» است و نیروهای بسیج با سلاح از آن نگهبانی میکنند.
همچنین یک مخاطب گزارش داده طی سه روز گذشته شمار زیادی از نیروهای سرکوب با خودروهای مشکی در مدرسه دخترانه ابوعلیسینا در غرب تهران، چهارراه خسرو جنوبی و روبهروی دانشکده نفت، مستقر شدهاند.
در پیامی دیگر آمده است گروهی از نیروهای سپاه پاسداران در مدرسه سرور در روستای کولآباد مستقر شدهاند و نیز در کاشان، نیروهای امنیتی در مدرسه حیدری واقع در خیابان امیرکبیر، صادق اصفهانی، سر کوچه صادق سه حضور دارند.
بر اساس گزارشها، در نقاط مختلف استان گیلان تعطیلی گسترده فروشگاهها و حضور مردم در خیابانها مشاهده شده است. همچنین پدافند هوایی رشت فعال شده است.
در دریای خزر نیز گزارش شده چند شناور هدف قرار گرفتهاند.
در بندر پهلوی (انزلی)، میدان اصلی شهر، محدوده کشتیسازی تمجیدی و پادگان نیروی دریایی حسنرود هدف قرار گرفتهاند. همچنین گزارش شده مقر سپاه در نزدیکی ترمینال انزلی و حوالی شهرک مطهری پس از حسنرود هدف اصابت موشک قرار گرفته است.