سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «ایران نفت خام مانده بر روی آب یا مازاد برای عرضه در بازارهای بین‌المللی ندارد و این اظهارات تلاشی برای امیدواری دادن به خریداران و کنترل روانی بازار است.»

پیش‌تر، بسنت اعلام کرده بود واشینگتن ممکن است در روزهای آینده تحریم نفت «روی آب» ایران، یعنی نفتی که در نفتکش‌ها متوقف مانده است، را لغو کند.

به گفته او، حجم این نفت حدود ۱۴۰ میلیون بشکه است و آزادسازی آن می‌تواند به ثبات بازار جهانی انرژی کمک کند.