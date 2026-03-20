در نوزدهمین روز جنگ، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد جمهوری اسلامی اکنون توانایی غنی‌سازی اورانیوم و تولید موشک‌های بالستیک را ندارد. او همچنین گفت «نمی‌توان یک انقلاب را صرفاً از طریق هوا انجام داد» و تأکید کرد که باید یک مؤلفه زمینی نیز وجود داشته باشد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، گفت در ایران تعداد زیادی از نیروهای نظامی جدا شده‌اند و افزود به نتانیاهو توصیه کرده است به تأسیسات انرژی ایران حمله نکند.

بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌ها به‌منظور تضمین عبور امن از تنگه هرمز اعلام کردند.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پنج‌شنبه ۲۸ اسفند در نشست خبری پنتاگون گفت امروز سخت‌ترین حملات به مواضع جمهوری اسلامی در ایران انجام خواهد شد.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی از هم‌میهنان خود خواست برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ایران به «یگان میراث ایران» در گارد جاویدان بپیوندند.

در همین حال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه از آرمان‌های مردم ایران برای تغییر رژیم حمایت می‌کند، اما هرگونه تغییر باید از درون ایران صورت گیرد.

