ارتش اسرائیل: نائینی، مهره اصلی تبلیغات سپاه، کشته شد
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور شب گذشته علیمحمد نائینی، سخنگو و رییس بخش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشته است.
در بیانیه منتشرشده آمده است نائینی طی سالهای گذشته مسئولیتهای متعددی در حوزه تبلیغات و سخنگویی بر عهده داشت و در دو سال اخیر «مهره اصلی تبلیغات سپاه» بوده است.
ارتش اسرائیل مدعی شد او در چارچوب مسئولیت خود، به ترویج آنچه «تبلیغات تروریستی» خوانده شده در میان گروههای نیابتی در خاورمیانه میپرداخته است. در این بیانیه همچنین آمده است کشته شدن نائینی به «زنجیره حذف دهها تن از مهرههای ارشد رژیم» در عملیات موسوم به «غرش شیران» افزوده شده و حملات علیه فرماندهان جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.