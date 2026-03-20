حملات ارتش اسرائیل به سایتهای تولید و انبار موشکهای بالستیک دوربرد در تهران
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در دو نوبت پرواز تهاجمی در تهران، سایتهای تولید و انبار موشک جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.
به گفته ارتش، این عملیات در حالی انجام گرفت که نیروهای جمهوری اسلامی در این تاسیسات حضور داشتند.
ارتش اسرائیل افزود در برخی از این مکانها «قطعات موشکهای بالستیک دوربرد توسعه داده میشد» و در شماری دیگر، «پرتابگرهای موشکهای بالستیک دوربرد» نگهداری میشدند.
در ادامه بیانیه آمده است: «ارتش اسرائیل به تعمیق ضربه به سامانههای آتش رژیم تروریستی در سراسر ایران ادامه خواهد داد، با هدف کاهش حداکثری حجم پرتابهها به سمت خاک اسرائیل.»