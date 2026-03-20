نخستوزیر کانادا: در سایه تحولات اخیر خاورمیانه، روح امید نوروز اهمیت بیشتری یافته است
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در پیامی نوشت: «نوروز آغاز بهار و نوید نوزایی را برای میلیونها نفر در کانادا و سراسر جهان، از جمله جوامع ایرانی، کردی، افغان و آسیای مرکزی، رقم میزند.»
او افزود: «در این دوره از عدمقطعیت عمیق برای کاناداییهایی که با مردم و جوامع خاورمیانه پیوند دارند، این روح نوزایی و امید بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. لحظاتی که مردم را گرد هم میآورد و حس تعلق را تقویت میکند، میتواند منبعی از آرامش و ثبات باشد.»
در ادامه این پیام آمده است: «نوروز نشاندهنده قدرتی است که از تنوع کانادا سرچشمه میگیرد. جوامعی که نوروز را جشن میگیرند، به ساخت کشوری پویاتر و مقاومتر کمک کردهاند.»