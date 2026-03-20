در مصاحبهای که نگار مجتهدی با امیر آویوی، مقام پیشین نظامی اسرائیل، انجام داده، او تاکید کرد که حملات اسرائیل با هدف قرار دادن نیروهای بسیج و سپاه پاسداران ادامه دارد و این روند میتواند در مدت کوتاهی به تضعیف جدی حکومت ایران منجر شود. به گفته او، ممکن است پس از این ارزیابی، از مردم ایران خواسته شود به خیابانها بیایند و کنترل کشور را به دست بگیرند؛ در حالی که به گفته او، توانمندیهای هوایی آمریکا و اسرائیل از آنها حمایت خواهد کرد.
آویوی همچنین تاکید کرد که در حال حاضر نیروهای بسیج در نقاط مختلف از جمله تقاطعهای شهری هدف حمله قرار میگیرند و پایگاههای این نیروها و سپاه در حال برچیده شدن است. او گفت که این وضعیت باعث شده نیروهای حکومتی احساس ناامنی کنند و در مقابل، مردم ایران تصور کنند که از حمایت هوایی برخوردار خواهند بود.
در بخش دیگری از این گفتوگو، او با اشاره به وضعیت داخلی نیروهای نظامی حکومت ایران گفت که ساختار فرماندهی و کنترل سپاه و بسیج بهشدت تضعیف شده، مراکز فرماندهی از بین رفته و ارتباط موثری میان حکومت و نیروهایش باقی نمانده است. به گفته او، در برخی واحدها میزان ریزش نیروها حتی به حدود ۹۰ درصد رسیده، هرچند برخی دیگر همچنان به فعالیت ادامه میدهند.
این مقام پیشین اسرائیلی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی گفت که علاوه بر ضربه به ساختارهای نظامی، اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر محاصره و محدودیتهای تجاری قرار گرفته است. او این شرایط را در بلندمدت برای تداوم حکومت «ناپایدار» توصیف کرد و گفت نبود واردات و صادرات، در کنار مشکلات پیشین اقتصادی، چالشهای جدی برای ادامه وضعیت موجود ایجاد کرده است.
آویوی در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع هدف قرار گرفتن علی لاریجانی اشاره کرده و آن را «پیامی روشن» توصیف کرده است. او گفت برخی محافل دیپلماتیک این احتمال را مطرح کردهاند که چهرههایی مانند لاریجانی، که «بهطور نسبی میانهرو تلقی میشوند»، بتوانند بهعنوان گزینهای برای آینده مورد پذیرش آمریکا قرار گیرند، اما به گفته او چنین برداشتی نادرست است. آویوی تاکید کرد که هدف، «تغییر کامل رژیم» است و هدف قرار گرفتن چنین چهرههایی نشان میدهد هیچیک از رهبران فعلی جمهوری اسلامی نمیتوانند در آینده نقش حاکمیتی داشته باشند. به گفته او، ایران پس از این مرحله به «رهبری کاملاً جدید» نیاز دارد که کشور را به سمت دموکراسی، فاصله گرفتن از ساختار تئوکراتیک و حرکت به سوی یک نظام بازتر و لیبرالتر هدایت کند؛ امری که به گفته او در نهایت به تصمیم و اقدام مردم ایران وابسته خواهد بود.