کشته شدن علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران
سپاه پاسداران کشته شدن علیمحمد نائینی، سخنگوی این نهاد را تایید کرد. نائینی پیشتر گفته بود «شگفتانههایی برای دشمن داریم».
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
سپاه پاسداران کشته شدن علیمحمد نائینی، سخنگوی این نهاد را تایید کرد. نائینی پیشتر گفته بود «شگفتانههایی برای دشمن داریم».
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
جمعه ۲۹ اسفند سپاه پاسداران کشتهشدن سخنگوی این نیروی نظامی در حملات اسرائیل و آمریکا را تایید کرد.
علی محمد نائینی در آخرین سخنانش از داشتن «شگفتانه» برای جنگ گفته بود و چند روز قبل از مرگ نیز حامیان شاهزاده رضا پهلوی و مردم را درباره برگزاری چهارشنبهسوری تهدید کرده بود.
حشدالشعبی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد این گروه نیرویی کاملا عراقی است و محصول جمهوری اسلامی نیست.
وزیر خارجه عربستان سعودی پیشتر گفته بود تصمیمگیری حاکمیت عراق از سوی حشدالشعبی مصادره شده و این نیرو بهعنوان ابزاری در دست جمهوری اسلامی عمل میکند.
در همین حال، دفتر رسانهای نخستوزیر عراق اعلام کرد محمد شیاع السودانی از مقر ریاست حشدالشعبی بازدید کرده و تاکید کرده است دولت در مقابله با هرگونه هدف قرار دادن نیروهای حشدالشعبی کوتاهی نخواهد کرد.
اسحاق هرزوگ، رییسجمهوری اسرائیل جمعه در پیامی ویدیویی فرارسیدن عید نوروز را به ایرانیان تبریک گفت و برای آنها بهترینها را آرزو کرد.
او افزود شما شایسته بهتر از این هستید.
هرتزوگ ابراز امیدواری کرد روزهای بهتری فرا برسد و دو ملت بار دیگر همچون دوران کوروش کبیر، نوروز را در فضایی از همکاری، دوستی و صلح جشن بگیرند.
او افزود برای اسرائیل و جهان روشن است که مردم ایران ملتی سرافراز و نیرومند هستند و کرامت و آرزوی آنان برای آزادی الهامبخش است.
وبسایت نتبلاکس که اختلالهای اینترنتی در جهان را رصد میکند، صبح جمعه ۲۹ اسفند اعلام کرد ایران در آستانه نوروز همچنان در وضعیت «تاریکی دیجیتال» قرار دارد و قطعی اینترنت پس از بیش از ۴۸۰ ساعت، وارد بیستویکمین روز شده است.
به گفته این نهاد، ارتباطات بینالمللی بهطور گسترده قطع شده و دسترسی به خدمات داخلی نیز محدود است.
نتبلاکس هشدار داد که در این شرایط، بسیاری از خانوادهها قادر به برقراری تماس با عزیزان خود نیستند؛ موضوعی که به گفته این نهاد، در زمانی رخ داده که نیاز به ارتباط بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
تایمز اسرائیل گزارش داد بیش از ۱۲ پهپاد نیروی هوایی اسرائیل در آسمان ایران سرنگون شدهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای نظامی اسرائیل شمار دقیق پهپادهای از دسترفته را اعلام نکردهاند، اما گفتهاند این تعداد کمتر از ۲۰ فروند است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده از دست دادن این پهپادها در چارچوب خنثیسازی حملات موشکهای بالستیک به مناطق مسکونی اسرائیل «قابل قبول» است.