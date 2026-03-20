وب‌سایت نت‌بلاکس که اختلال‌های اینترنتی در جهان را رصد می‌کند، صبح جمعه ۲۹ اسفند اعلام کرد ایران در آستانه نوروز همچنان در وضعیت «تاریکی دیجیتال» قرار دارد و قطعی اینترنت پس از بیش از ۴۸۰ ساعت، وارد بیست‌ویکمین روز شده است.

به گفته این نهاد، ارتباطات بین‌المللی به‌طور گسترده قطع شده و دسترسی به خدمات داخلی نیز محدود است.

نت‌بلاکس هشدار داد که در این شرایط، بسیاری از خانواده‌ها قادر به برقراری تماس با عزیزان خود نیستند؛ موضوعی که به گفته این نهاد، در زمانی رخ داده که نیاز به ارتباط بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.