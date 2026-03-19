فرمانده پیشین «یگان امنیتی-نظامی سپاه قدس گیلان» کشته شد
کمیل مطیعدوست، فرمانده پیشین «یگان امنیتی-نظامی سپاه قدس گیلان» در حملات مشترک اسرائیل و آمریکا کشته شده است.
دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اعلام کرد با استفاده از بمبهای سنگرشکن، حمله به دپوها و انبارهای نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت تا توان موشکی این کشور از بین برود.
او همچنین گفت تهدید گروههای شبهنظامی در عراق علیه نیروهای آمریکایی از میان برداشته خواهد شد و افزود بالگردهای ایاچ-۶۴ مواضع این گروههای وابسته به جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند.
به گفته او، جمهوری اسلامی همچنان بخشی از توان موشکهای بالستیک خود را حفظ کرده، اما آمریکا به «شکار» این توان ادامه خواهد داد.
پلیس اشتوتگارت پس از برگزاری یک تجمع مرتبط با ایران، از شرکتکنندگان ایرانی بهدلیل رفتار مسالمتآمیز و قدردانی از نیروهای پلیس تشکر کرد.
در بیانیه این نهاد آمده است که پلیس همواره موظف به حفاظت از آزادی تجمع برای همه گروههاست، اما آنچه این رویداد را متمایز کرد، رفتار محترمانه حاضران بود.
شرکتکنندگان با اهدای گلهای رز و تزئین خودروی گشت پلیس از نیروهای حاضر قدردانی کردند؛ اقدامی که پلیس آن را نشانهای از احترام و تعامل مثبت میان شهروندان و نیروهای انتظامی دانست.
پلیس اشتوتگارت تاکید کرد چنین رفتارهایی میتواند به تقویت اعتماد متقابل و گسترش همزیستی مسالمتآمیز کمک کند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی کشور وظیفهای ملی و همیشگی است و در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد، چرا که ممکن است فرصتطلبان از وضعیت ناپایدار برای غارت یا تخریب این میراث سوءاستفاده کنند.
او افزود: «این وظیفه در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، چرا که این نگرانی وجود دارد فرصتطلبان از وضعیت انقلابی کشور یا برخی آشفتگیهای احتمالی تا زمان تثبیت دولت ملی در فردای براندازی سوءاستفاده کنند و در پی غارت، تخریب یا تصرف میراث ملی ایران برآیند.»
او از مردم خواست به «یگان میراث ایران» بپیوندند و برای حفاظت از آثار در معرض تهدید، گروههای محلی و کوچک تشکیل دهند: «از شما تقاضا دارم برای پاسداری از میراث فرهنگی و محیطزیست کشور، به یگان میراث ایران در گارد جاویدان بپیوندید.»
او همچنین از ایرانیان خارج از کشور خواست با حمایت مالی یا اطلاعرسانی مشارکت کنند و افزود: «من نیز، بهعنوان یک ایرانی، به "یگان میراث ایران" خواهم پیوست.»
او افزود: «دستور کار این یگان بسیار ساده است: هر یک از شما، در هر کجای ایران که هستید، با دوستان و آشنایان خود تشکلی محلی، حتی کوچک، برای حفاظت از یک اثر ملی که گمان میکنید ممکن است در معرض تهدید قرار گیرد، تشکیل دهید.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست خبری گفت برخی رسانهها جنگ ایران را «باتلاق» توصیف کردهاند، «اما این سخنان اصلا درست نیست».
وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد اهداف واشینگتن در جنگ ایران تغییری نکرده و همچنان نابودی برنامه اتمی، توان موشکی و نیروی دریایی جمهوری اسلامی در دستور کار است.
او افزود آمریکا تاکنون بیش از هفت هزار هدف در ایران را نابود کرده و امروز نیز «بزرگترین بسته هدف» اجرا خواهد شد.
به گفته هگست، توان موشکی جمهوری اسلامی ۹۰ درصد کاهش یافته است.
وزیر جنگ آمریکا گفت جمهوری اسلامی به دنبال «پایان آخرالزمانی» است و افزود فرماندهی ارشد سپاه پاسداران به دلیل کشته شدن فرماندهانش به «شغلی موقت» تبدیل شده است.
او همچنین اعلام کرد که تاکنون ۱۱ زیردریایی ایران از بین رفتهاند.