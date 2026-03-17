کایا کالاس: میتوان از مدلی مشابه دریای سیاه در تنگه هرمز استفاده کرد
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد میتوان از مدلی مشابه دریای سیاه در تنگه هرمز استفاده کرد.
مدل دریای سیاه به سازوکاری اشاره دارد که در جنگ اوکراین برای صادرات غلات این کشور ایجاد شد؛ کریدوری امن با نظارت بینالمللی که عبور کشتیها را تضمین میکند و تنشها را بدون توافق کامل میان طرفها کاهش میدهد.
کالاس در ادامه افزود اتحادیه اروپا با همه طرفها در تماس است و تمایلی به توافق با روسیه در حوزه انرژی ندارد.
به گفته کالاس، جنگ ایران پیامدهای بزرگی برای اقتصاد جهان دارد و زمان پایان دادن به آن فرارسیده است.