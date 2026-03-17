یک فرمانده حماس در نوار غزه کشته شد
ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور اعلام کردند یونس محمد حسین علیان، فرمانده حماس که در حال برنامهریزی برای حملات «قریبالوقوع» علیه نیروهای اسرائیل بود، دوشنبه در حملهای در نوار غزه کشته شد.
در آمل، تهران، کرج و اصفهان، شهروندان با برگزاری مراسم چهارشنبهسوری به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ دادند.
در آمل، خانوادهها با برگزاری آتشبازیهای خانوادگی و شاد، این آیین سنتی را گرامی داشتند. در تهرانپارس و مناطق امیرآباد و کارگر شمالی، مراسم با حضور گسترده مردم، روشن کردن آتش و پخش موسیقی همراه بود و فضایی شاد و پرانرژی ایجاد شد.
با این حال، در برخی شهرها از جمله گرمدره و مهرویلا کرج، نیروهای امنیتی با حضور در محل، اقدام به مداخله کردند.
در گرمدره، پس از روشن کردن آتش و پخش موسیقی، مراسم با دخالت نیروهای لباسشخصی و قطع صدا متوقف شد.
در کرج نیز تلاش برای متفرق کردن مردم با تیر هوایی صورت گرفت، هرچند شهروندان همچنان در برخی نقاط به جشن ادامه دادند.
در اصفهان، مراسم با شکوه برگزار شد و شهروندان با روشن کردن آتش و شمع، بهویژه برای یادبود عزیزان از دسترفته، در این آیین شرکت کردند.
وال استریت ژورنال سهشنبه گزارش داد که روسیه در حال گسترش همکاریهای اطلاعاتی و نظامی با جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش، روسیه تصاویر ماهوارهای و فناوری پیشرفته پهپاد را در اختیار تهران قرار میدهد تا به هدفگیری نیروهای آمریکایی در منطقه کمک کند،
وال استریت ژورنال این گزارش را با استناد به اظهارات افرادی نوشته که با این موضوع آشنا هستند.
کانال ۱۲ گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، به ارتش این کشور دستور دادهاند هر مقام ارشد جمهوری اسلامی یا حزبالله به محض شناسایی، بدون نیاز به تایید رسمی زنجیره فرماندهی، هدف قرار گرفته و حذف شود.
طبق گزارش کانال ۱۲، این دستور با هدف جلوگیری از تاخیر در فعالیتهای عملیاتی در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و همچنین درگیری اسرائیل با حزبالله صادر شده است.
منابع اسرائیلی به کانال ۱۲ گفتهاند اسرائیل در روزهای آینده نیز قصد دارد نیروهای سرکوب در ایران را هدف قرار دهد «تا جایی که افکار عمومی ایران درک کند اکنون زمان قیام است.»
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد: «بار دیگر، گروههای خارج از قانون، حمله جنایتکارانه خود را با هدف قرار دادن مقر سفارت ایالات متحده در پایتخت، بغداد، در شامگاه امروز تکرار کردند. این اقدام مجرمانه که از سوی دولت محکوم و مردود اعلام شده، یک حمله آشکار تروریستی علیه حاکمیت و هیبت عراق بهشمار میرود.»
النعمان افزود: «هدف قرار دادن مقرهای هیئتهای دیپلماتیک، بهعنوان عملی غیرمسئولانه، نقضی جدی برای توافقنامههای بینالمللی و روابط خارجی محسوب میشود و عراق را در برابر جامعه بینالمللی در موقعیتی حساس قرار میدهد؛ امری که میتواند به اتخاذ اقداماتی منجر شود که منافع کشور و ملت ما را تهدید کند.»
او گفت: «در پی این حمله جنایتکارانه، فرمانده کل نیروهای مسلح، آقای محمد شیاع السودانی، بر دستورهای خود به دستگاههای امنیتی و نهادهای ذیربط تأکید کرد که در انجام مسئولیتهای خود هیچگونه سهلانگاری نداشته باشند و عاملان را تعقیب و پیگیری کرده و برای اجرای عدالت به محاکمه بسپارند تا به مجازات عادلانه خود برسند.»
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: «هیچگونه تردید یا عقبنشینی در مقابله با هر طرفی که تلاش کند امنیت پایتخت و سایر شهرهای عراق را مختل یا از سلاح خارج از چارچوب دولت سوءاستفاده کند، وجود نخواهد داشت.»
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال تجمع شبانه مردم در منطقه چیتگر برای چهارشنبهسوری را نشان میدهد.
خودروی یگان ویژه در این شب سعی کرد به سمت تجمع مردم برود و آنها را متفرق کند.