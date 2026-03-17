آمریکا و اسرائیل پایگاههای جمهوری اسلامی را از تبریز تا چابهار هدف قرار دادند
بر اساس پیامهای رسیده از مخاطبان به ایراناینترنشنال، شامگاه دوشنبه و بامداد سهشنبه حملات هوایی متعددی از سوی آمریکا و اسرئیل به مناطق مختلف از تبریز در شمال غرب ایران گرفته تا چابهار در جنوب شرق، صورت گرفت.
یکی از شهروندان از انفجار شدید در چمستان استان مازندران در دوشنبه شب خبر داد.
مخاطبان در پیامهای خود همچنین از انفجار در تبریز و بناب در آذربایجان شرقی، پایگاه نیروی دریایی بندر انزلی، پایگاه نیروی هوایی بندر عباس، انفجارهای مهیب در شهرک صدرا در شیراز، کرمانشاه، نیروی دریایی خرمشهر، شهرستان اوز در استان فارس و چابهار در ساحل استان سیستان و بلوچستان خبر دادند.
گزارشها همچنین از پرواز جنگندهها در آسمان مناطق غربی از جمله استان کرمانشاه حکایت دارند.