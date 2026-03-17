منابع امنیتی عراق از «شدیدترین حمله پهپادی» به سفارت آمریکا در بغداد خبر دادند
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق اعلام کرد که موجی از حملات پهپادی و راکتی بامداد سهشنبه ۲۶ اسفند سفارت ایالات متحده در بغداد را هدف قرار داد.
این منابع این حمله را شدیدترین حمله از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در عراق توصیف کردند و گفتند که دستکم پنج پهپاد در این تهاجم مورد استفاده قرار گرفت.
یک شاهد عینی نیز به این خبرگزاری گفت که صدای انفجار شدیدی در پایتخت عراق شنیده شده است.