گزارشهای مردمی از برقراری ایستهای بازرسی در تهران، اسلامشهر و پارسیان
شهروندان از داخل ایران با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال محلهای برقراری ایستهای بازرسی را گزارش میدهند. تازهترین پیامها، از استقرار ایستهای بازرسی در شهرهای پارسیان در استان هرمزگان، تهران و اسلامشهر خبر میدهند.
شهروندی از شهر پارسیان در جنوب استان هرمزگان، خبر داده که یک ایست بازرسی در کنار دانشگاه آزاد هرمزگان برقرار است.
پیامهایی از تهران، از برقراری ایستهای بازرسی با وجود خاموشی گسترده در بخشهایی از شهر در شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفند خبر دادهاند.
شهروندان ایستهای بازرسی را در خیابان ولیعصر، نزدیک میدان تجریش و روبهروی بانک اقتصاد نوین؛ دو ایست بازرسی زیر پل یادگار و زیرگذر جنتآباد در اتوبان نیایش؛ و بلوار کاوه شمالی قبل از اندرزگو مشاهده کردهاند.
یک شهروند از غرب تهران خبر داده است که مسجدی در میدان چهارباغ جنتآباد هر شب محل تجمع نیروهای سرکوب و لباس شخصی است.
پیام دیگری از تخلیه ساختمانهای متعلق به بسیج و سپاه در اسلامشهر و انتقال نیروها به «ساختمان قدیم دارالقرآن و گاراژ کنار آن» خبر میدهد. به گفته این شهروند، ماموران و نظامیها هر شب در این محل تجمع میکنند و شعار میدهند.
شهروند دیگری از غرب تهران نیز در پیام خود نوشته است که دبستان پسرانه صادقیه دوره دوم در خیابان فردوس شرقی به محل استقرار نیروهای بسیج و مسلح تبدیل شده است.