انفجارهای متعدد در شمال، مرکز و شرق تهران و مناطقی در کرج و فردیس رخ داد
مناطق مختلف تهران، حومه آن و همچنین مناطقی از کرج شامگاه دوشنبه و بامداد سهشنبه شاهد انفجارهای متعدد بود.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، در مناطق مرکزی تهران از جمله در محدوده خیابان بهشتی، یوسفآباد، کارگر جنوبی، میدان قزوین، در مناطق شمالی چون نیاوران و اقدسیه، حوالی تجریش، جماران، شمال شرق و شرق تهران در محدوده خیابان نیروی هوایی، صدای انفجارهای شدیدی شنیده شد.
برخی از شهروندان از پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین و فعالیت پدافند در تهران خبر دادند.
مخاطبان ایراناینترنشنال همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در فردیس و کرج در دوشنبه شب و بامداد سهشنبه خبر دادند.
یکی از مخاطبان هم گفت بامداد سهشنبه در منطقه نمازی هشتگرد، انفجار لانچر رخ داد.