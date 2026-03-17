لیندسی گراهام: اگر در تولید نفت ایران نقش داشته باشیم، پادشاه انرژی جهان خواهیم شد
لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی، گفت که حملات هوایی آمریکا به ایران جلوتر از برنامه پیش میرود و با وجود افزایش قیمت نفت و بنزین، این عملیات برای هفتهها ادامه خواهد داشت.
او در مصاحبه با شبکه «خبر ۱۲»، رسانهای محلی در ایالت جورجیا، هدف ایالات متحده از حمله به مواضع جمهوری اسلامی را «جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای و تامین امنیت آمریکا» خواند و افزود: «اگر فکر میکنید رها کردن آنها امنیت ما را تامین میکند، بهشدت سادهلوح هستید. آنها هر روز به این فکر میکنند که چگونه به اینجا برسند و به ما آسیب بزنند.»
گراهام با اشاره به اینکه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی سریعتر از حد انتظار در حال از دست دادن تواناییهای خود هستند، تاکید کرد که آمریکا از اعزام نیروی زمینی خودداری خواهد کرد و بهجای آن به حملات هوایی ادامه میدهد.»
او گفت: «رژیم ایران به زانو درآمده و ما متوقف نخواهیم شد.»
گراهام همچنین به افزایش قیمت بنزین در پمپ بنزینها در آمریکا اشاره کرد و گفت که این نبرد ارزش این هزینه را دارد. او استدلال کرد که آمریکا در آینده به نفت ایران و ونزوئلا دسترسی پیدا خواهد کرد و این دسترسی نفوذ چین در منطقه را تضعیف میکند.
گراهام گفت: «ما همین حالا هم از نظر انرژی مستقل هستیم. اگر بتوانیم در تولید نفت در ایران نیز به نفع ایالات متحده نقش داشته باشیم، پادشاه انرژی جهان خواهیم شد.»
گراهام در پایان گفت که بزرگترین اشتباه رژیم ایران این بود که «در برابر دولت ترامپ لاف زد.»