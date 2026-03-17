شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد با ضعیفتر شدن توان سرکوب نظام، زمان فراخوان نهایی او برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بهزودی فرا میرسد تا مردم دوباره خیابانها را تسخیر کنند، اما تا آن زمان باید «هوشمندانه» پیش رفت.
او افزود: «این نظام کوچکترین ابایی در سرکوب مردم ندارد، حاضر است صدها هزار نفر کشته شوند ولی همچنان یک طوری در قدرت باقی بمانند. بنابراین حرکت باید به شکلی هوشمندانه پیش برود. فراخوان نهایی بهموقع صادر خواهد شد و فرصتش خواهد رسید.»
همزمان با بیمیلی کشورهای اروپایی به مشارکت فعال در حل بحران تنگه هرمز، ایالات متحده در تلاش است متحدانش را برای کمک به حل این مساله و همینطور کاهش تواناییهای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش ترغیب کند.
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، تاکنون دستکم ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی طی جنگ با اسرائیل و آمریکا کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد روشن نیست که مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، هنوز زنده باشد.
ترامپ گفت: «خیلیها میگویند او بهشدت دچار نقص عضو شده است. میگویند پایش را از دست داده و خیلی شدید آسیب دیده. عدهای دیگر هم میگویند مرده است.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد عملیات زمینی «هدفمند» این کشور در جنوب لبنان تا زمان رفع تهدیدهای حزبالله ادامه خواهد داشت.
سایر تحولات مربوط به جنگ ایران در ۲۴ ساعت گذشته را اینجا بخوانید.