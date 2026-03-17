خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در جلسه‌ای مرتبط با سیاست خارجی اعلام کرده «اکنون زمان مناسبی برای صلح نیست».

بر اساس این گزارش، خامنه‌ای تاکید کرده آمریکا و اسرائیل باید «شکست بخورند و غرامت بپردازند».

رویترز افزود خامنه‌ای پیشنهادهایی را که دو کشور میانجی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فرستاده بودند، رد کرده است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که هیچ نشانه‌ای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی سومین رهبر جمهوری اسلامی در دسترس نیست.