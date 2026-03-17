ترامپ: ما به کمک نیاز نداریم
دونالد ترامپ در دیدار با نخستوزیر ایرلند در کنفرانس خبری درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «ما خیلی به کمک نیاز نداریم. در واقع اصلا به کمکی نیاز نداریم.»
او افزود: «من در طول چند هفته گذشته نگاه میکردم و همه متحدان ناتو کاملا از کاری که ما انجام دادیم حمایت میکردند. آنها معتقد بودند این کار بسیار مهمی است — همین حالا هم دربارهاش صحبت میکردیم — اینکه تهدید هستهای ایران را از بین ببریم، و ما این کار را بهشدت و با قدرت انجام دادیم.»
ترامپ افزود: «ما نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کردیم، ارتششان را در همه ابعاد از بین بردیم. نیروی هواییشان اکنون کاملا از بین رفته است. آنها دیگر نه نیروی هوایی دارند، نه نیروی دریایی. هیچ راداری ندارند؛ رادارهایشان کاملا نابود شده است. سامانههای ضدهواییشان از بین رفتهاند. همه چیز نابود شده است. رهبرانشان از بین رفتهاند.»
او تاکید کرد: «فکر میکنم یکی از افراد ردهبالای آنها دیروز کشته شده، همراه با فرد دیگری که مسئول کشتن ۳۲ هزار نفر در دو هفته گذشته بوده است. او مسئول سرکوب و کشتار معترضان بود. این یک گروه شرور است. البته آنها بسیار بیشتر از ۳۲ هزار نفر را کشتهاند. و فردی که مسئول این کشتارها بود نیز دیروز کشته شد.»
ترامپ گفت: «همه متحدان ناتو با ما موافق بودند، اما با وجود اینکه ما خیلی به آنها کمک کردهایم — هزاران سرباز ما در کشورهای مختلف سراسر جهان حضور دارند — آنها نمیخواهند به ما کمک کنند، که واقعا عجیب است، واقعا عجیب.»
رییسجمهور آمریکا تاکید کرد: «من هم فشار کامل وارد نکردم، چون فکر میکنم اگر این کار را میکردم، احتمالاً آنها کمک میکردند. اما ما به کمک نیاز نداریم. از نظر من، این جنگ تقریباً از همان روز اول تا حد زیادی پیش رفته بود. ما بسیاری از این اهداف را خیلی زود از بین بردیم. نیروی دریایی را عملا در عرض چند روز نابود کردیم.»
او گفت: «اما برایم عجیب بود که ناتو، با اینکه کاملاً موافق بودند که این کار بسیار مهمی است — و هیچکس نگفت نباید این کار را انجام دهید — با این حال همکاری نکردند. اگر ما با بمبافکنهای بی-۲ تأسیسات هستهای را هدف قرار نمیدادیم، آنها ظرف یک ماه به سلاح هستهای دست پیدا میکردند.»