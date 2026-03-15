بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در یکشنبه ۲۴ اسفند، از چند شهر ایران خبرهایی درباره افزایش حضور نیروهای امنیتی، برپایی ایستهای بازرسی و همچنین پرواز پهپادها و حملات نظامی منتشر شده است.
در رشت شهروندان گزارش دادهاند که روز ۲۳ اسفند نیروهای لباس شخصی با دستگاههایی بزرگتر از تلفن همراه در کوچههای شهر به دنبال شناسایی سیگنالهای اینترنت ماهوارهای استارلینک بودهاند و به برخی شهروندان توصیه شده برای اتصال از کابل و لپتاپ استفاده کنند. همچنین هر شب از ساعت ۲۲ ایست بازرسی سپاه در آزادراه رشت-آستانه، حدود یک کیلومتر پیش از کمربندی آستانه، برقرار میشود.
در بندر عباس نیز گزارش شده که بخشهای مختلف شهر تحت ایست بازرسی قرار گرفته است. به گفته شاهدان، در اطراف پارک آزادگان، مقابل پارک دباغیان، مصلی و خیابانهای اصلی شهر ایستهای بازرسی ایجاد شده و از هر ۱۰ خودرو حدود ۶ خودرو متوقف و بازرسی میشوند.
در شهریار شهروندان حدود ساعت ۶:۲۵ صبح از پرواز پهپادهای اسرائیلی در آسمان شهرک شاهد خبر دادهاند که توجه ساکنان را جلب کرده است.
در اصفهان نیز گزارشهایی از حمله به چند نقطه شهر در فاصله ساعت ۶ تا ۶:۳۰ صبح منتشر شده است. شاهدان میگویند بیش از ۱۵ موشک به نقاط مختلف اصابت کرده و صدای پرواز جنگندهها نزدیکتر از قبل شنیده شده است، در حالی که به گفته آنان سامانههای پدافندی فعال نبودهاند.
در بندر جواد الائمه نیز شهروندان گزارش دادهاند که یک پایگاه سپاه با تونل زیرزمینی فعالیت میکند و هر شب از آنجا موشک شلیک میشود. همچنین در ارتفاعات شاهینکوه کیوسک و دکلهایی برای نظارت منطقه نصب شده است.
در پارسیان در استان هرمزگان نیز گزارش شده که نیروی انتظامی با عنوان «بیمارستان» یک کیوسک جدید ایجاد کرده و خودروها بهویژه در مسیرهای منتهی از سمت دریا مورد بازرسی قرار میگیرند.