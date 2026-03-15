حملات سنگین هوایی به شهر اصفهان در بامداد یکشنبه
گزارشهای منتشرشده حاکی از وقوع حملات سنگین هوایی بامداد یکشنبه به شهر اصفهان است. بر اساس این گزارشها، صدای انفجارهای متعدد در بخشهای مختلف شهر شنیده شده است.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی پرواز یک جنگنده در ارتفاع پایین بر فراز اصفهان را نشان میدهد. همچنین تصاویری از ستونهای دود غلیظ در نقاط مختلف شهر منتشر شده است.
بر پایه این گزارشها، بیشترین صداهای انفجار در مناطق شمالی و جنوبی اصفهان شنیده شده است. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.