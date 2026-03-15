مکرون به پزشکیان: حملات غیرقابل قبول علیه کشورهای منطقه فورا متوقف شود
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد که در گفتوگو با مسعود پزشکیان، رییسجمهوری اسلامی، خواسته است که جمهوری اسلامی «فوراً به حملات غیرقابل قبول علیه کشورهای منطقه، چه مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی، در لبنان و عراق، پایان دهد.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به پزشکیان «یادآوری کردم که فرانسه در چارچوبی کاملاً دفاعی برای محافظت از منافع خود، شرکای منطقهایاش و آزادی ناوبری مداخله میکند و هدف قرار گرفتن کشورمان غیرقابل قبول است.»
مکرون اضافه کرد «تشدید کنترلنشده» وضعیت، «کل منطقه را به هرج و مرج میکشاند و عواقب عمدهای هم اکنون و هم در سالهای آینده خواهد داشت. مردم، در ایران و سراسر منطقه، قربانی هستند.»
او در ادامه تاکید کرد: «یک چارچوب سیاسی و امنیتی جدید، صلح و امنیت را برای همه تضمین خواهد کرد» و افزود: «چنین چارچوبی باید تضمین کند که ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و در عین حال، به تهدیدات ناشی از برنامه موشکهای بالستیک و فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای و بینالمللی خود رسیدگی کند.»
مکرون بر لزوم «آزادی ناوبری در تنگه هرمز در اسرع وقت» تاکید کرد و نوشت که از پزشکیان خواسته است «به سیسل کوهلر و ژاک پاری اجازه دهد تا فورا به سلامت به فرانسه بازگردند. مصیبت آنها خیلی طولانی شده است و آنها باید با خانوادههایشان باشند.»