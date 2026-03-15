امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، اعلام کرد که در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری اسلامی، خواسته است که جمهوری اسلامی «فوراً به حملات غیرقابل قبول علیه کشورهای منطقه، چه مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی، در لبنان و عراق، پایان دهد.»

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به پزشکیان «یادآوری کردم که فرانسه در چارچوبی کاملاً دفاعی برای محافظت از منافع خود، شرکای منطقه‌ای‌اش و آزادی ناوبری مداخله می‌کند و هدف قرار گرفتن کشورمان غیرقابل قبول است.»

مکرون اضافه کرد «تشدید کنترل‌نشده»‌ وضعیت، «کل منطقه را به هرج و مرج می‌کشاند و عواقب عمده‌ای هم اکنون و هم در سال‌های آینده خواهد داشت. مردم، در ایران و سراسر منطقه، قربانی هستند.»

او در ادامه تاکید کرد: «یک چارچوب سیاسی و امنیتی جدید، صلح و امنیت را برای همه تضمین خواهد کرد» و افزود: «چنین چارچوبی باید تضمین کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و در عین حال، به تهدیدات ناشی از برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای و بین‌المللی خود رسیدگی کند.»

مکرون بر لزوم «آزادی ناوبری در تنگه هرمز در اسرع وقت» تاکید کرد و نوشت که از پزشکیان خواسته است «به سیسل کوهلر و ژاک پاری اجازه دهد تا فورا به سلامت به فرانسه بازگردند. مصیبت آنها خیلی طولانی شده است و آنها باید با خانواده‌های‌شان باشند.»