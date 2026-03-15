مایک والتز، ‌نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت که جمهوری اسلامی «هرگز تا این اندازه در جهان منزوی نبوده است.»

او در مصحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان اشاره کرد «۱۳۵ کشور - که یک رکورد در سازمان ملل متحد است - در محکومیت ایران به خاطر حمله به غیرنظامیان، با کشورهای عربی خلیج فارس همراه شدند.»

اشاره این مقام آمریکایی به قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که از سوی بحرین و شمار دیگری از کشورهای عربی ارائه شده بود. پس از آن، ۱۳۵ عضو سازمان کلل متحد از این قطعنامه حمایت کردند.

قطعنامه با محکوم کردن حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی از تهران خواسته است حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس را متوقف کند.

والتز با تاکید بر اینکه «استراتژی شلیک به همه سو، نتیجه معکوس می‌دهد»، گفت: «حتی روسیه و چین هم عقب‌نشینی کرده‌اند.»