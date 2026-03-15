قیمت نفت خام برنت به بیش از ۱۰۶ دلار و قیمت نفت خام ایالات متحده به بالای ۱۰۰ دلار رسید
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: «قیمت نفت خام ایالات متحده به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است، زیرا جنگ ایران همچنان مانع از کشتیرانی و تولید در خاورمیانه میشود.»
بر اساس این گزارش، نفت خام سبک و شیرین «وست تگزاس اینترمدیت» در ایالات متحده، اندکی پس از از سرگیری معاملات در بورس کالای شیکاگو، حدود ۱۰۱دلار در هر بشکه فروخته شد که ۲.۳درصد بیشتر از قیمت بسته شده ۹۸.۷۱دلاری در روز جمعه است.
در این حال، قیمت هر بشکه نفت خام برنت، استاندارد بینالمللی، با ۲.۴درصد افزایش، بیش از ۱۰۶ دلار معامله شد.