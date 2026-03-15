ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه «اینترنت در ایران به‌طور کامل فروپاشیده است»‌ نوشت: «این موضوع تعجب‌آور نیست؛ با رژیمی تضعیف‌شده و هراسان روبه‌رو هستیم که تلاش می‌کند واقعیتِ تخریب بسیار از مقرهای بسیح و نیروی نظامی خود را از دید افکار عمومی پنهان کند، و حتی فعالان آنها از ترس حذف شدن، جرات رفتن به خیابان را ندارند.»

در این بیانیه اضافه شده است: «کارخانه‌های صنایع نظامی، توان تولید موشک و ۷۰ درصد از پرتابگرها در سراسر ایران نابود شده‌اند. شماری از سایت‌ها و اجزای برنامه هسته‌ای رژیم از بین رفته‌اند. بیش از ۴۰ نفر از مقامات ارشد رهبری رژیم، در رأس آنها علی خامنه‌ای، از پا درآورده شده‌اند.»

ارتش اسرائیل افزود: «اکنون رژیم، حقیقت شکست خود را حتی از حامیانش نیز پنهان می‌کند؛ حقیقتی که نشان می‌دهد در تمامی حوزه‌ها ضربات سنگین دریافت کرده و ده‌ها نفر از چهره‌های ارشد خود را از دست داده است.»

ارتش اسرائیل تاکید کرد: «ما هر روز بیش از پیش آن را تضعیف خواهیم کرد» و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «برج دروغ‌هایی که پشت آن پنهان شده‌اید، در حال فروپاشی است.»