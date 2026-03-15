بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهروندان در یکشنبه ۲۴ اسفند، صدای انفجار و همچنین افزایش حضور نیروهای امنیتی و نظامی در چند شهر ایران گزارش شده است.

در جم واقع در استان بوشهر، شهروندان اعلام کرده‌اند که حدود ساعت ۲:۳۲ بامداد صدای انفجار در این شهرستان شنیده شده است.

در شیراز نیز شاهدان عینی از وقوع حدود ۲۰ انفجار در بامداد یکشنبه حوالی ساعت ۴ در مناطق زیباشهر و باجگاه خبر داده‌اند و گفته‌اند این حملات حدود ۲۰ دقیقه ادامه داشته است. همچنین چند انفجار دیگر در مناطق زیباشهر و جوادیه گزارش شده است.

در تهران گزارش‌هایی از افزایش حضور نیروهای امنیتی منتشر شده است. به گفته شهروندان، نیروهای کلانتری پاسداران و مجیدیه از پارکینگ برخی پاساژهای منطقه هروی از جمله «الماس هروی سنتر» و «روژه سنتر» برای تردد و استقرار استفاده می‌کنند. همچنین هر شب در اواسط اتوبان اردستانی پایین‌تر از شهرک خرازی ایست بازرسی برقرار می‌شود. در شهرری نیز در میدان معلم دو ایست بازرسی فعال گزارش شده است؛ یکی متعلق به بسیج زیر پل عبدالرحمان صوفی رازی و دیگری متعلق به یگان ویژه زیر پل هوایی جنب خیابان بیات. افزون بر این، در نارمک و خیابان گلبرگ غربی نیز ایست بازرسی با استقرار یک قبضه پدافند ضدهوایی روی خودرو جیپ گزارش شده است.

در بندر دیر نیز شهروندان گزارش داده‌اند که شامگاه جمعه ۲۲ اسفند اسکله سپاه هدف حمله قرار گرفته است. به گفته شاهدان، یک روز بعد نیروهای سپاه قایق‌های خود را به اسکله صیادی منتقل کرده‌اند و ساکنان محلی نیز لنج‌ها و کشتی‌های خود را از اسکله خارج کرده و در وسط دریا لنگر انداخته‌اند.

