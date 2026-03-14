ترامپ: به هر ترتیب و بهزودی تنگه هرمز را باز، امن و آزاد خواهیم کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی بروث سوشیال نوشت: «. امیدوارم چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و سایر کشورهایی که از این محدودیت ساختگی آسیب دیدهاند، کشتیهای خود را به منطقه اعزام کنند تا تنگه هرمز دیگر تهدیدی از سوی کشوری که کاملاً از کار افتاده است، نباشد.»
او افزود: «بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهایی که از تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز متضرر شدهاند، با همکاری ایالات متحده آمریکا کشتیهای جنگی خود را برای باز نگه داشتن و امنیت این تنگه اعزام خواهند کرد.»
ترامپ نوشت: «ما پیش از این ۱۰۰ درصد توانمندی نظامی ایران را منهدم کردهایم، اما برای آنها آسان است که صرفنظر از میزان شکستی که متحمل شدهاند، یک یا دو پهپاد بفرستند، مینی رها کنند و یا موشکی کوتاهبرد را در نقطهای از این آبراه شلیک کنند در این میان، ایالات متحده خط ساحلی را به شدت بمباران کرده و بهطور مداوم قایقها و کشتیهای ایرانی را در آب هدف قرار خواهد داد.»
او در پایان تاکید کرد: «به هر ترتیب، ما به زودی تنگه هرمز را باز، امن و آزاد خواهیم کرد.»