یگان ویژه، دهها زندانی را از زندان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه منتقل کرد
شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد: «کاروان نظامی یگان ویژه، دهها زندانی را از زندان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه منتقل کرد.»
بر اساس این گزارش، انتقال این زندانیان به دنبال اعتراض هفته گذشته آنان نسبت به «تداوم محبوس بودن خود در زمان جنگ صورت گرفته است.»
در واکنش به این اعتراض، نیروهای یگان ویژه با ورود به داخل زندان و شلیک گاز اشکآور و توسل بە خشونت اعتراضات زندانیان را سرکوب کردند.
این نهاد حقوق بشری اشاره کرد پیشتر نیز حدود ۱۲۰ زندانی سیاسی و عمومی زندان مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شده بودند.