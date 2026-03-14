تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، اعلام کرد که سه عضو دیگر تیم فوتبال زنان ایران که ویزای بشردوستانه برای اقامت در استرالیا را پذیرفته بودند، تصمیم به بازگشت به وطن خود گرفته‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس اشاره کرد در حال حاضر، سه نفر از هفت عضو اولیه تیم فوتبال زنان در استرالیا باقی می‌مانند.

بورک در بیانیه‌ای گفت: «شنبه شب، سه عضو تیم فوتبال زنان ایران تصمیم گرفتند به بقیه اعضای تیم در سفر بازگشت به ایران بپیوندند.»

او افزود: «پس از اینکه آن‌ها به مقامات استرالیایی گفتند که این تصمیم را گرفته‌اند، به بازیکنان فرصت‌ بیشتری داده شد تا در مورد گزینه‌های خود صحبت کنند.»

پیش‌تر دادستانی جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه‌ و تهدید غیرمستقیم بازیکنان از طریق خانواده‌های‌شان، اعلام کرده بود: «برای صلاح خانواده‌های خود به ایران بازگردید.»

در ابتدا، شش بازیکن و یک عضو کادر پشتیبانی از فهرست ۲۶ نفره تیم، ویزای بشردوستانه برای اقامت در استرالیا را پذیرفته بودند.