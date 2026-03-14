دولت اقلیم کردستان عراق حمله پهپادی به کنسولگری امارات متحده عربی در اربیل را محکوم کرد
دولت اقلیم کردستان عراق حمله پهپادی سهشنبه گذشته به کنسولگری امارات متحده عربی در اربیل و همچنین هرگونه حمله که قلمرو و نهادهای این اقلیم و کنسولگریها و هیاتهای دیپلماتیک را هدف قرار دهد، به شدت محکوم کرد.
دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیهای نوشت: «این حملات تروریستی علیه اقلیم کردستان بیثباتکننده، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حاکمیت اقلیم کردستان و عراق است و هیچ توجیهی ندارد.»
در این بیانیه، از «دولت فدرال» عراق خواسته شد که «مسئولیت قانونی خود را بر عهده بگیرد و محدودیتهای روشنی را برای نیروها، گروهها و شبهنظامیان قانونشکن که به تهدیدی واقعی برای مردم اقلیم کردستان و کل عراق تبدیل شدهاند، تعیین کند.»
دولت اقلیم کردستان عراق اشاره کرد: «در نتیجه حملات و یورشهای غیرقانونی» این نیروها، گروهها و شبهنظامیان، «دهها نفر قربانی شدهاند و خسارات قابل توجهی به اقلیم کردستان و عراق وارد شده است.»