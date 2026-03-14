دولت اقلیم کردستان عراق حمله پهپادی سه‌شنبه گذشته به کنسولگری امارات متحده عربی در اربیل و همچنین هرگونه حمله‌ که قلمرو و نهادهای این اقلیم و کنسولگری‌ها و هیات‌های دیپلماتیک را هدف قرار دهد، به شدت محکوم کرد.

دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای نوشت: «این حملات تروریستی علیه اقلیم کردستان بی‌ثبات‌کننده، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت اقلیم کردستان و عراق است و هیچ توجیهی ندارد.»

در این بیانیه، از «دولت فدرال» عراق خواسته شد که «مسئولیت قانونی خود را بر عهده بگیرد و محدودیت‌های روشنی را برای نیروها، گروه‌ها و شبه‌نظامیان قانون‌شکن که به تهدیدی واقعی برای مردم اقلیم کردستان و کل عراق تبدیل شده‌اند، تعیین کند.»

دولت اقلیم کردستان عراق اشاره کرد: «در نتیجه حملات و یورش‌های غیرقانونی» این نیروها، گروه‌ها و شبه‌نظامیان، «ده‌ها نفر قربانی شده‌اند و خسارات قابل توجهی به اقلیم کردستان و عراق وارد شده است.»