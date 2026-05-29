Pakistan foreign minister arrives in Washington to meet Rubio
Pakistan’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar arrived in Washington for an official visit and is set to meet US Secretary of State Marco Rubio, Pakistan’s Foreign Ministry said.
The ministry said Dar was received on arrival by Pakistan’s ambassador to the United States, Rizwan Saeed Sheikh, and senior embassy officials.
It said Dar and Rubio would discuss bilateral relations and regional issues.
The ministry added that Dar would return to Islamabad later the same day after completing his official engagements.