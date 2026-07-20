وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين 20 يوليو (تموز)، في بيان، أنها بدأت "موجة جديدة من الهجمات"؛ بهدف إضعاف قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية في الممرات الحيوية بمضيق هرمز.

ولم تقدم القيادة العسكرية الأميركية مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الضربات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الهجمات الأخيرة تأتي ضمن دورة متصاعدة من المواجهة بين واشنطن وطهران، اندلعت بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت قبل شهر.

وأضافت أن سعي الطرفين إلى فرض السيطرة على مضيق هرمز أدى إلى اضطراب حركة نقل الطاقة، وزاد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

ونقلت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، عن مراسليها أن صواريخ أميركية استهدفت فجر 20 يوليو عدة مدن إيرانية، بينها ميناء الإمام الخميني، وميناء معشور، وتبريز، وتشابهار، وكنارك.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها طالما استمرت إيران في استهداف السفن التجارية.

وأضاف: "مضيق هرمز ممر مائي دولي، وهم يواصلون استهداف السفن فيه. وما دامت إيران تصر على السيطرة على هذا الطريق الدولي، فسيتعين علينا الرد".

وأكد روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي.

الحرس الثوري يدّعي استهداف قواعد أميركية

أعلن الحرس الثوري أنه نفذ "عملية مفاجئة" استهدفت ما وصفه بـ "مقر العمليات الخاصة للعدو" في منطقة التنف السورية، كما زعم أنه أطلق صواريخ باليستية على طائرات أميركية متمركزة في مطار العقبة بالأردن.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد، في وقت سابق، بأن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت بطائرات مسيرة معدات ومنشآت عسكرية أميركية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الكويتية أن محطة لتحلية المياه تعرضت لهجوم لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها، ووصفت الهجوم بأنه "اعتداء مباشر على بنية تحتية مدنية وحيوية".

انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز

تزايدت المخاوف بشأن أمن شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز بعد عودة المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تبادل الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الأحد 19 يوليو، أنها تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في سفينة قرب السواحل العُمانية، دون أن تؤكد سبب الحادث.

وفي 20 يوليو، زعم الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد محاولتهما عبور مسار في جنوب مضيق هرمز وصفه بأنه "غير آمن"، ما أدى إلى توقفهما عن الحركة.

وادعى الحرس أن الجيش الأميركي شجع السفينتين على استخدام ذلك المسار.

وفي المقابل، أفادت "رويترز" بأنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الرواية.

ولم يتضمن بيان الحرس أسماء الناقلتين أو علميهما أو وضع طاقميهما أو أي معلومات عن خسائر بشرية.

كما حذر من أن مضيق هرمز سيظل غير آمن ما دامت "الاعتداءات الأميركية" مستمرة، مضيفًا أنه لن يكون بالإمكان مرور شحنات البتروكيماويات أو "حتى قطرة واحدة من النفط والغاز".

ووفقًا لبيانات الملاحة البحرية، عبرت أربع سفن فقط مضيق هرمز في 19 يوليو، مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق.

ومنذ 18 يوليو، دخلت المضيق ثلاث ناقلات تحمل منتجات نفطية وناقلة نفط عملاقة استعدادًا لتحميل النفط.

وارتفعت أسعار النفط في 20 يوليو بنسبة 2 في المائة، متجاوزة حاجز 90 دولارًا للبرميل.

ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين

أعلن الجيش الأمريكي، في 19 يوليو، مقتل أحد جنوده في شمال العراق أثناء تنفيذ عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة تابعة لطائرة هجومية مسيرة إيرانية كانت قد أُسقطت.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أميركيين في الأردن، إضافة إلى فقدان جندي ثالث.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية العثور على بقايا بشرية مجهولة في موقع هجوم وقع في 18 يوليو، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هويتها.

وبذلك ارتفع عدد العسكريين الأميركيين الذين قُتلوا منذ اندلاع الحرب إلى 17 جنديًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 420 مصابًا.

وكانت الحرب الحالية قد بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران، وأعلنت واشنطن أن هدفها يتمثل في تعطيل البرنامجين النووي والصاروخي لإيران وإضعاف الجماعات المسلحة الموالية لها.