وفي الوقت الذي صعّد فيه ترامب لهجته التهديدية تجاه إيران، وضع الآن هدفًا جديدًا في دائرة الاهتمام، وهو جبل "كلنك كزلا"؛ حيث يجري إنشاء مجمع تحت الأرض بالقرب من إحدى أهم المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع الأميركي المحافظ هيو هيويت: "نحن نراقب هذا الموقع، وجبل كلنك كزلا قد يكون هدفًا لهجوم كبير وعنيف. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".

ولكن صحيفة " وول ستريت جورنال" أوضحت أن السؤال بشأن ما يوجد تحديدًا داخل هذا الموقع لا يزال بلا إجابة واضحة.

وكانت إيران قد أعلنت عام 2020 بدء إنشاء هذا المجمع، وذلك بعد تعرض منشأة تخصيب اليورانيوم في "نطنز" لأضرار جسيمة إثر ما وصفته طهران بعملية تخريبية. وبعد عام، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك أن هذا المجمع سيُستخدم لإيواء معدات "حساسة".

ورغم ذلك، فإن أعمال البناء في جبل "كلنك كزلا" لم تكتمل بعد، ولا يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت تُجرى داخله حاليًا أنشطة نووية أو غير نووية. وخلال الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران خلال العام الماضي والعام الجاري، لم يُعتبر هذا الموقع من الأهداف ذات الأولوية التي تستدعي استهدافه.

ومع ذلك، يرى عدد من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين السابقين أن هذا المجمع، الواقع تحت سلسلة جبلية يزيد ارتفاعها على 1585 مترًا فوق سطح البحر، قد يؤدي دورًا محوريًا في أي محاولة مستقبلية من جانب طهران لإحياء برنامجها النووي.

وذكرت "وول ستريت جورنال"، الأربعاء 15 يوليو (تموز)، أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب، وبعد عدة أيام من تلقيه إحاطات أمنية من كبار مستشاريه، يدرس خيار مهاجمة هذا الجبل والمنشآت المقامة في باطنه، وذلك في إطار توسيع العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران.

ويخضع هذا المجمع منذ سنوات لمراقبة استخباراتية أميركية وإسرائيلية، إلا أن المعلومات المتوفرة عنه لا تزال محدودة. ولم تقدم الجمهورية الإسلامية حتى الآن أي معلومات تصميمية عن الموقع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما كان مديرها العام، رافائيل غروسي، قد طالب في مارس (آذار) الماضي بالسماح للمفتشين بزيارة الموقع.

وخلال العامين الماضيين، تعرضت المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية في نطنز وفوردو، حيث تتمركز أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وكذلك مجمع أصفهان الذي كان يُنتج معدن اليورانيوم ويحوّل اليورانيوم إلى غاز قابل للتخصيب، لهجمات أميركية وإسرائيلية مكثفة.

وبعد هجمات يونيو (حزيران) من العام الماضي، التي استخدمت فيها الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات شديدة القوة ضد منشآت "فوردو ونطنز" تحت الأرض، كرر ترامب مرارًا أن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر بالكامل".

كما أعادت الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا قصف هذه المواقع مرة أخرى، وكان أحد أهداف العملية دفن المواد الانشطارية التي يُعتقد أنها ما زالت مخزنة في هذه المنشآت على أعماق أكبر.

والآن، مع استئناف واشنطن عملياتها العسكرية ضد إيران يبحث المسؤولون الأميركيون عن أهداف جديدة لإضعاف القدرات الهجومية للنظام الإيراني.

وقال دان شابيرو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال: "ترامب قلق من أن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا قد تُعوَّض في المستقبل".

وأضاف أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن إيران من بدء تخصيب اليورانيوم أو تنفيذ أنشطة حساسة أخرى داخل هذا المجمع العميق تحت الأرض، "لكن هذا بالتحديد يجعل جبل كلنك كزلا هدفًا منطقيًا للهجوم"

وقد جرى تحديد مدخلين للنفق، أحدهما في الجهة الشرقية والآخر في الجهة الغربية للمجمع. وإذا كانت إيران قد أنشأت القاعة الرئيسية مباشرة أسفل خط قمة الجبل، فإن طول كل واحد من هذين النفقين سيتجاوز 300 متر.

وقدّر معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن ومتخصص في منع انتشار الأسلحة النووية، عام 2022 أن هذا المجمع قد يوفر مساحة تتجاوز 5000 متر مربع.

وأوضح المعهد أن أحد النفقين يقع على عمق يقارب 100 متر، بينما يقع الآخر على عمق 145 مترًا أسفل قمة الجبل، ما يشير إلى أن المجمع يضم على الأرجح عدة طوابق تحت الأرض. كما أن مدخلي النفقين مدعمان بمنشآت حصينة.

ووفقًا لصور أقمار صناعية حديثة، قامت السلطات الإيرانية، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025، بردم أجزاء من المداخل الشرقية بالتراب لمنع دخول المركبات البرية، في حين بقيت المداخل الغربية مفتوحة.

واستؤنفت أعمال البناء في هذا الموقع منذ الخريف الماضي، بعد هجمات يونيو، ولا تزال مستمرة حتى الأيام الأخيرة.

ويرى المعهد أن المساحة المتوافرة داخل الجبل كبيرة بما يكفي لاحتضان مركز لتخصيب اليورانيوم مزود بأجهزة طرد مركزي قادرة على إنتاج يورانيوم مخصب بدرجة صالحة لصنع الأسلحة النووية.

وجاء في تقرير المعهد: "من المرجح أن يكون هذا المجمع كبيرًا بما يكفي لاستضافة بعض الأنشطة المرتبطة بتصنيع السلاح النووي، بما في ذلك إنتاج معدن اليورانيوم عالي التخصيب وتحويله إلى مكونات سلاح نووي".

وبموجب الاتفاق المؤقت الأخير بين طهران وواشنطن، تعهدت إيران بتخفيف تخصيب ما لا يقل عن 441 كيلوغرامًا من المواد الانشطارية المخصبة إلى مستوى قريب من الدرجة العسكرية، والتي كانت قد أنتجتها قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، وهي كمية تُقدَّر بأنها تكفي لصنع نحو 11 سلاحًا نوويًا. ويُعتقد أن هذه المواد مدفونة داخل المنشآت تحت الأرض في أصفهان وفوردو ونطنز.

ولكن العمق الكبير لأنفاق جبل "كلنك كزلا" دفع كثيرًا من الخبراء إلى التشكيك في قدرة حتى القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، التي تزن 30 ألف رطل، على تدمير هذا المجمع بصورة مباشرة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا سابقًا أن هذا الموقع صُمم أساسًا ليصمد أمام مثل هذه الهجمات.

ويقول الخبراء إنه خلال الهجمات على منشأة فوردو، استهدفت الولايات المتحدة مجاري التهوية التي كانت قد حددتها مسبقًا عبر الخرائط والعمليات الاستخباراتية، غير أن صور الأقمار الصناعية المتوفرة حتى الآن لم تكشف الموقع الدقيق لأنظمة التهوية المحتملة في مجمع "كلنك كزلا".

وقال الباحث النووي البارز في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والدبلوماسي الأميركي السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماثيو شارب، لصحيفة وول ستريت جورنال: "لا يمكن توقع أن تحقق الضربات الجوية ضد كلنك كزلا المستوى نفسه من النجاح الذي تحقق في فوردو".

وأضاف: "كلنك كزلا يقع على عمق أكبر، وعلى خلاف فوردو، لا توجد معرفة دقيقة ببنيته الداخلية أو نقاط ضعفه".

ومع ذلك، أشار شارب إلى أن هذا المجمع ليس بمنأى عن الاستهداف بالكامل، إذ تعتمد عملية إنشائه على إمدادات الكهرباء، ونقل المعدات، وأنظمة التبريد، ووجود الطواقم التنفيذية، وجميع هذه العناصر يمكن أن تصبح أهدافًا للهجمات. كما أن استهداف مداخل الأنفاق قد يعرقل تطوير المجمع ويكشف أي محاولة مستقبلية لاستئناف الأنشطة النووية داخله.