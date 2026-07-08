علق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلات النفط في مضيق هرمز، وكذلك الهجمات على البحرين والكويت، واصفًا مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "مرضى" و"أشرار"، وقال: "يجب القضاء على السرطان".

وأكد ترامب، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته في أنقرة، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا شديدًا للغاية".

وأضاف أن الضربات الأميركية كانت "أشد بـ 20 مرة" من الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران.

