قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إشارة إلى مراسم دفن علي خامنئي، إن إيران، بدلًا من التوجه نحو خفض التصعيد، بدأت بشن هجمات صاروخية على السفن، فردت الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم واسع ضدها.
وأضاف ترامب، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في أنقرة: "قلنا لهم: اذهبوا وأقيموا مراسم التشييع، لكنهم بدلاً من ذلك بدأوا أمس بإطلاق الصواريخ باتجاه السفن. ولهذا السبب، وجهنا لهم الليلة الماضية ضربة قاسية للغاية".
ووصف الرئيس الأميركي أيضًا إيران بأنها "مريضة"، وقال: "إنهم مرضى. لديهم مشكلة".
وأضاف ترامب أن الهجمات الأميركية كانت "أشد بـ 20 مرة" من الهجمات الإيرانية التي وصفها بأنها انتقامية، مضيفًا: "يجب القضاء على السرطان".