وأضاف: "نعاهد على أن نثأر لدمه من القتلة المجرمين وعديمي الشرف. هذا الثأر هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق بصورة حتمية".

وتابع مجتبى خامنئي: "هؤلاء المجرمون، الذين لدينا قائمة كاملة بأسمائهم من أعلى الهرم إلى أسفله، سيحملون معهم إلى قبورهم حلم الموت الهادئ على فراشهم. وعليهم أن يدركوا أن تنفيذ هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أو وجود سائر المسؤولين".

وأضاف: "سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الأمر سيتحقق، وقريبًا سيضطلع الأحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌ بدوره، بجزء من هذه المهمة الإلهية".