المرشد الإيراني: الثأر لدماء خامنئي مطلب الشعب و"سيتحقق حتمًا"
قال المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة بمناسبة دفن علي خامنئي، السبت 11 يوليو (تموز)، إن الثأر لدمائه يمثل مطلبًا للشعب، وإنه "سيتحقق حتمًا".
قال المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة بمناسبة دفن علي خامنئي، السبت 11 يوليو (تموز)، إن الثأر لدمائه يمثل مطلبًا للشعب، وإنه "سيتحقق حتمًا".
وأضاف: "نعاهد على أن نثأر لدمه من القتلة المجرمين وعديمي الشرف. هذا الثأر هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق بصورة حتمية".
وتابع مجتبى خامنئي: "هؤلاء المجرمون، الذين لدينا قائمة كاملة بأسمائهم من أعلى الهرم إلى أسفله، سيحملون معهم إلى قبورهم حلم الموت الهادئ على فراشهم. وعليهم أن يدركوا أن تنفيذ هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أو وجود سائر المسؤولين".
وأضاف: "سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الأمر سيتحقق، وقريبًا سيضطلع الأحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌ بدوره، بجزء من هذه المهمة الإلهية".
لا يزال الغموض يكتنف مصير المواطنة الإيرانية، احتجاز سمية آقاياري، البالغة من العمر 44 عامًا والمنحدرة من مدينة سميرم بمحافظة أصفهان، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقالها، فيما لم تسفر محاولات أسرتها لمعرفة مكان احتجازها أو وضعها الصحي عن أي نتيجة.
ووفقًا لمعلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد داهمت قوات تابعة لاستخبارات الحرس الثوري منزل آقاياري في 23 أبريل (نيسان) الماضي، وأوقفتها. وأضاف التقرير أن العناصر الأمنية صادرت خلال تفتيش المنزل هاتفها المحمول، ووحدة الحاسوب، وكاميرات المراقبة، وجهاز استقبال القنوات الفضائية، إضافة إلى مبلغ من المال.
وبحسب التقرير، جاء اعتقال آقاياري على خلفية "نشرها محتوى سياسيًا على شبكات التواصل الاجتماعي". وهي ربة منزل، وكانت تعمل إلى جانب زوجها في متجر للمواد الغذائية، كما أنها والدة لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا.
وأشار التقرير إلى أن سمية آقاياري محتجزة منذ أكثر من شهرين في الحبس الانفرادي، حيث تخضع للاستجواب، فيما لا تعرف عائلتها مكان احتجازها أو حالتها الصحية. كما لم تُفضِ مراجعات الأسرة للسلطات القضائية والجهات المعنية إلى أي معلومات، إذ أُبلغت فقط بأنها "لا تزال قيد الاستجواب".
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد القضايا المرتبطة بالأمن القومي ارتفع بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تواجه في الوقت نفسه تهديدات ناجمة عن دول أجنبية معادية، إلى جانب الإرهاب والتطرف الداخلي.
وقالت إن جزءًا كبيرًا من أنشطتها بات مخصصًا للتصدي لإجراءات الدول المعادية، وذكرت في هذا السياق روسيا والصين وإيران.
كما أعلن مسؤولون أمنيون بريطانيون أن جزءًا مهمًا من موارد شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي البريطاني يُخصص لمواجهة محاولات إيران استهداف معارضيها داخل المملكة المتحدة.
ووفقًا لشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أحبطت أو أوقفت الأجهزة الأمنية منذ عام 2025 أكثر من 20 مخططًا أو قضية مرتبطة بإيران، شملت مخططات للقتل والاختطاف، وتهديدات جسدية، واستخدام عناصر بالوكالة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مراسم منح شارة الطيران لخريجي دورة سلاح الجو: "قضينا على عشرين من كبار الخبراء النوويين الإيرانيين، واستهدفنا كبار القادة، ودمرنا البنية التحتية النووية، كما دمرنا البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية".
وأضاف: "سياستنا واضحة؛ لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لا".
وتابع نتنياهو: "نفذ طيارونا الأبطال آلاف الطلعات العملياتية وآلاف الضربات، ووجهوا ضربتين بالغتي القوة إلى إيران".
وأضاف: "سنبقى في المنطقة العازلة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريًا، لضمان أمن مدننا وبلداتنا في الشمال".
أعلن نائب مسؤول العتبة الرضوية في إيران، مصطفى فيضي، بالتزامن مع مراسم دفن المرشد الراحل، علي خامنئي، أنه جرى تجهيز عدة مواقع لدفن جثمانه، إلا أنه لم يُحسم بعد الموقع النهائي للدفن.
وقال إن الأولوية، بناءً على وصية علي خامنئي ورغبة أسرته، هي الحفاظ على مسار الزائرين المؤدي إلى مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة.
وأضاف فيضي أن أي موقع لا يؤثر في مسار الزيارة سيُعتمد مكانًا للدفن، وستُوارى الجثامين فيه.
وأكد فيضي: "تم تجهيز عدة مواقع لدفن علي خامنئي داخل مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة في مشهد، وسيُحدد الموقع النهائي لاحقًا".
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت، الخميس 9 يوليو، السفير البريطاني في طهران، للاحتجاج على ما وصفته بـ"الاتهامات السخيفة والمفبركة" بشأن تورط طهران في أنشطة مناهضة للأمن داخل المملكة المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن على بريطانيا أن توقف "استضافة ودعم" الشبكات الموجودة على أراضيها، وأن تعيد النظر في نهجها تجاه إيران.
وجاء هذا الإجراء بعدما استدعت بريطانيا، الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في لندن، عقب الحكم على مواطنين رومانيين بالسجن لإدانتهما بالاعتداء طعنًا على بوريا زراعتي، الصحفي في قناة "إيران إنترناشيونال".
وكانت بريطانيا قد أعلنت أن الهجوم نُفذ بالنيابة عن إيران.