قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن قوات الولايات المتحدة شنت "هجومًا شديدًا للغاية" ضد أهداف داخل إيران، مؤكدًا أنه كان "أشد بـ 20 مرة".

وأضاف ترامب على هامش لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، تعليقًا على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع في إيران فجر الأربعاء 8 يوليو (تموز)، أن إيران بدأت بشن هجمات صاروخية على السفن، وأن الولايات المتحدة ردت بتنفيذ هجوم، مشددًا بالقول: "في كل مرة يهاجمون فيها، سنرد".

ووصف الرئيس الأميركي أيضًا مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "خطيرون للغاية" و"أشرار" و"مرضى"، مضيفًا أن مسؤولي النظام وضعوه على قائمة أهدافهم منذ سنوات.