علق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلات النفط في مضيق هرمز، وكذلك الهجمات على البحرين والكويت، واصفًا مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "مرضى" و"أشرار"، وقال: "يجب القضاء على السرطان".
وأكد ترامب، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته في أنقرة، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا شديدًا للغاية".
وأضاف أن الضربات الأميركية كانت "أشد بـ 20 مرة" من الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ردًا على سؤال للصحافيين في أنقرة بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إنه يعتبر أن وقف إطلاق النار قد انتهى، وإنه لم يعد يرغب في التعامل مع طهران.
وأضاف ترامب: "هذا سؤال مثير للاهتمام للغاية. من وجهة نظري، انتهى وقف إطلاق النار. لم أعد أرغب في التعامل معهم".
وتابع أنه سيتحدث مع المفاوضين الأميركيين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإيرانيين يريدون التفاوض، لكنني أرى أن مواصلة التعامل معهم ليست سوى مضيعة للوقت".
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا، في 18 يونيو (حزيران) الماضي، مذكرة تفاهم نصّت على وقف المواجهات العسكرية بين البلدين، مع التزام الطرفين بإجراء مفاوضات، خلال فترة تمتد 60 يومًا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم بشأن السلام.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن قوات الولايات المتحدة شنت "هجومًا شديدًا للغاية" ضد أهداف داخل إيران، مؤكدًا أنه كان "أشد بـ 20 مرة".
وأضاف ترامب على هامش لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، تعليقًا على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع في إيران فجر الأربعاء 8 يوليو (تموز)، أن إيران بدأت بشن هجمات صاروخية على السفن، وأن الولايات المتحدة ردت بتنفيذ هجوم، مشددًا بالقول: "في كل مرة يهاجمون فيها، سنرد".
ووصف الرئيس الأميركي أيضًا مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "خطيرون للغاية" و"أشرار" و"مرضى"، مضيفًا أن مسؤولي النظام وضعوه على قائمة أهدافهم منذ سنوات.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له على هامش لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا، أن "مذكرة التفاهم" مع إيران انتهت، وواصفًا مسؤوليها بأنهم "حثالة وأشرار"، و"لو كان لديهم سلاح نووي لاستخدموه"، على حد قوله.
وأضاف ترامب "لن نترك إيران تمتلك سلاحًا نوويًا؛ فهم (مجانين) وقد قتلوا الآلاف".
وتابع: "أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران، ويجب علينا القيام بعملنا".
وأكد ترامب أن إيران هي مصدر المشاكل في المنطقة. مضيفًا: "الإيرانيون استهدفوا قادة أميركيين، بمن فيهم أنا شخصيًا". متابعًا: "لقد قضينا على الصفين الأول والثاني من قادة إيران".
وأشار إلى أن "إيران أطلقت صواريخ باتجاه سفن تابعة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر".
قال مسؤول العتبة الرضوية، أحمد مروي، إن مكان دفن جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، سيكون، بناءً على رأي مجتبى خامنئي، على مسار زوار مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة في مدينة "مشهد"، شمال شرق إيران.
وأضاف مروي أنه تم اقتراح إنشاء مكان شبيه بمدفن الشيخ البهائي لعلي خامنئي، "ليصبح مع مرور الوقت معلمًا دائمًا"، إلا أن مجتبى خامنئي رفض هذا المقترح.
كما أوضح مسؤول العتبة الرضوية أن صلاحية تحديد مكان دفن جثمان علي خامنئي تعود إلى "بيت المرشد"، وأن الدفن سيتم في الموقع الذي تقرره هذه الجهة.
أدان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بشدة الهجمات التي شنتها إيران على البحرين والكويت، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُظهر أن طهران لا تزال تسعى إلى تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء الأمن والسلام والتوصل إلى حل للأزمة.
وأضاف أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً سافرًا، وانتهاكًا واضحًا لسيادة البلدين، وتهديدًا مباشرًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلاً عن كونها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي كذلك تضامن المجلس الكامل مع البحرين والكويت، مشددًا على دعمه لجميع الإجراءات التي يتخذها البلدان للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين فيهما.