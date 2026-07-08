قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ردًا على سؤال للصحافيين في أنقرة بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إنه يعتبر أن وقف إطلاق النار قد انتهى، وإنه لم يعد يرغب في التعامل مع طهران.

وأضاف ترامب: "هذا سؤال مثير للاهتمام للغاية. من وجهة نظري، انتهى وقف إطلاق النار. لم أعد أرغب في التعامل معهم".

وتابع أنه سيتحدث مع المفاوضين الأميركيين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإيرانيين يريدون التفاوض، لكنني أرى أن مواصلة التعامل معهم ليست سوى مضيعة للوقت".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا، في 18 يونيو (حزيران) الماضي، مذكرة تفاهم نصّت على وقف المواجهات العسكرية بين البلدين، مع التزام الطرفين بإجراء مفاوضات، خلال فترة تمتد 60 يومًا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم بشأن السلام.