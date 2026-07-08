قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له على هامش لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا، أن "مذكرة التفاهم" مع إيران انتهت، وواصفًا مسؤوليها بأنهم "حثالة وأشرار"، و"لو كان لديهم سلاح نووي لاستخدموه"، على حد قوله.

وأضاف ترامب "لن نترك إيران تمتلك سلاحًا نوويًا؛ فهم (مجانين) وقد قتلوا الآلاف".

وتابع: "أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران، ويجب علينا القيام بعملنا".

وأكد ترامب أن إيران هي مصدر المشاكل في المنطقة. مضيفًا: "الإيرانيون استهدفوا قادة أميركيين، بمن فيهم أنا شخصيًا". متابعًا: "لقد قضينا على الصفين الأول والثاني من قادة إيران".

وأشار إلى أن "إيران أطلقت صواريخ باتجاه سفن تابعة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر".