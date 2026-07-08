قال مسؤول العتبة الرضوية، أحمد مروي، إن مكان دفن جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، سيكون، بناءً على رأي مجتبى خامنئي، على مسار زوار مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة في مدينة "مشهد"، شمال شرق إيران.

وأضاف مروي أنه تم اقتراح إنشاء مكان شبيه بمدفن الشيخ البهائي لعلي خامنئي، "ليصبح مع مرور الوقت معلمًا دائمًا"، إلا أن مجتبى خامنئي رفض هذا المقترح.

كما أوضح مسؤول العتبة الرضوية أن صلاحية تحديد مكان دفن جثمان علي خامنئي تعود إلى "بيت المرشد"، وأن الدفن سيتم في الموقع الذي تقرره هذه الجهة.