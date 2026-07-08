أدان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بشدة الهجمات التي شنتها إيران على البحرين والكويت، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُظهر أن طهران لا تزال تسعى إلى تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء الأمن والسلام والتوصل إلى حل للأزمة.
وأضاف أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً سافرًا، وانتهاكًا واضحًا لسيادة البلدين، وتهديدًا مباشرًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلاً عن كونها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي كذلك تضامن المجلس الكامل مع البحرين والكويت، مشددًا على دعمه لجميع الإجراءات التي يتخذها البلدان للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين فيهما.