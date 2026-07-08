أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في المملكة للمرة الثالثة منذ فجر اليوم.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

ووفقًا لوزارة الداخلية البحرينية، فقد انطلقت صفارات الإنذار عند الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت المنامة، الموافق 9:55 صباحًا بتوقيت طهران.