قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الهجمات التي وقعت فجر يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز)، إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأميركية الصادر الليلة الماضية بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، أفقدت "اتفاق التفاهم" الخاص بإنهاء الحرب أجزاءً أساسية ومهمة من فاعليته.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد.
ووجّهت وزارة الخارجية الإيرانية، في البيان، رسالة إلى الدول المجاورة والدول الخليجية، جاء فيها: "أي تعاون في تنفيذ هجوم على إيران سيُعد تواطؤًا ومشاركة مباشرة".
وأكد البيان، في ختامه، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في استهداف مصدر ومنشأ الهجمات.