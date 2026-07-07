ألغت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص الذي أصدرته في 21 يونيو (حزيران) الماضي، والمتعلق بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني، واستبدلته، اعتبارًا من الثلاثاء 7 يوليو (تموز) بترخيص عام جديد.

وأعلنت الوزارة أن "الترخيص العام X" أُلغي بالكامل، وحل محله "الترخيص العام X1" .

وبموجب الترخيص الجديد، مُنحت الشركات مهلة حتى 17 يوليو الجاري لإنهاء المعاملات المسموح بها بموجب الإعفاء الصادر في 21 يونيو الماضي، إلا أن شراء أو تحميل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني أصبح محظورًا اعتبارًا من 7 يوليو.

كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أن أي مدفوعات إلى أشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات يجب أن تُودَع في حسابات مجمّدة ومدرّة للفائدة داخل الولايات المتحدة.

