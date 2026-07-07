وقال البديوي، في بيان صدر الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، إن الهجوم الإيراني على الناقلة القطرية "الرقيات" وتعريض طاقمها للخطر يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع إزاء "الهجمات الإيرانية المتكررة"، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويحول دون تكرار مثل هذه الأعمال العدائية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضًا وقوف المجلس إلى جانب قطر، ودعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما وصفه بـ"الهجوم الإيراني المباغت".