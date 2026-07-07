قطر تستدعي نائب السفير الإيراني على خلفية الهجوم على ناقلة الغاز "الركيات"
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها استدعت نائب السفير الإيراني على خلفية الهجوم على ناقلة الغاز القطرية "الركيات"، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها استدعت نائب السفير الإيراني على خلفية الهجوم على ناقلة الغاز القطرية "الركيات"، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.
واعتبرت الدوحة أن الهجوم يشكل تهديدًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
وطالبت قطر إيران بتقديم توضيح فوري بشأن الهجوم على ناقلة "الركيات"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، والالتزام بالقانون الدولي.
كما أكدت الدوحة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية مصالحها.
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بشدة الهجوم الإيراني على ناقلة الغاز القطرية "الرقيات" وتعريض حياة أفراد طاقمها للخطر، واعتبره تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وقال البديوي، في بيان صدر الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، إن الهجوم الإيراني على الناقلة القطرية "الرقيات" وتعريض طاقمها للخطر يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع إزاء "الهجمات الإيرانية المتكررة"، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويحول دون تكرار مثل هذه الأعمال العدائية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضًا وقوف المجلس إلى جانب قطر، ودعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما وصفه بـ"الهجوم الإيراني المباغت".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إشارة إلى الحرب الأخيرة ضد إيران، إنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" من أداء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا: "لم تتم معاملتنا بشكل جيد بسبب ما قمنا به في إيران".
ووصف ترامب، عقب وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة؛ للمشاركة في قمة حلف " الناتو"، انعقاد القمة بأنه "حدث مهم".
وردًا على سؤال بشأن مدى رضاه عن تقدم دول الناتو في زيادة الإنفاق الدفاعي، قال: "سنرى. أشعر بخيبة أمل كبيرة من الناتو".
وأضاف الرئيس الأميركي، على هامش القمة، خلال لقائه تلرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "بصراحة، لولا أن القمة تُعقد في تركيا، حيث يتمتع صديقي أردوغان بقيادة قوية للغاية، ما كنت شاركت فيها أصلاً".
أعربت عائلة كريغ فورمن وليندسي فورمن، المواطنين البريطانيين المعتقلين في إيران، عن قلقها البالغ إزاء أوضاعهما، وذلك عقب نشر تقارير أفادت بحرمانهما من الرعاية الطبية والمستلزمات الأساسية خلال إضرابهما عن الطعام في سجن إيفين بطهران.
وقالت العائلة إن كريغ فورمن يواصل إضرابه عن الطعام منذ تسعة أسابيع، فيما دخلت ليندسي فورمن أسبوعها الثامن، مؤكدة أن كليهما يعاني من فقدان حاد في الوزن.
ومن المقرر أن يلتقي جو بينيت، نجل ليندزي فورمن، الأربعاء، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن وضع والديه.
وطالبت العائلة الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإيرانية لضمان حصول الزوجين على رعاية طبية فورية ومستقلة، وتسليمهما المستلزمات الأساسية التي حُرما منها، والعمل على الإفراج عنهما.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مأدبة غداء في "نادي روز غاردن"، إن "الأمور تسير بشكل جيد جدًا مع إيران".
وأضاف: "لقد دمرنا قواتهم البحرية والجوية، وراداراتهم، وقادتهم. قضينا على كل ذلك. ثم سمعت من يقول إن أوضاعهم جيدة جدًا. لا، ليست جيدة على الإطلاق. إنهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، لكن علينا أن نرى ما سيحدث".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يجب التوصل إلى اتفاق مناسب، لأن الإيرانيين يجب ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا. لا ينبغي لهم امتلاك سلاح نووي. الأمر بهذه البساطة. هل تريدون أن تروا انهيارًا في سوق الأسهم؟ دعوا سلاحًا نوويًا يُستخدم، وعندها سأريكم ما هو انهيار سوق الأسهم".
وأضاف ترامب: "نحن نمضي بشكل جيد جدًا. لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن أمور كثيرة كان كثيرون يقولون إن الإيرانيين لن يوافقوا عليها أبدًا. علينا أن نرى ما سيحدث. سننتصر في جميع الأحوال، إما بالطريقة الجيدة، أو بطريقة ليست جيدة".
تزامنًا مع استمرار مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن أي مرشد في إيران يسعى مستقبلًا إلى الإضرار بإسرائيل سيواجه مصيرًا مماثلًا لمصيره.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن كاتس قوله إن المرشد الإيراني السابق "اغتالته إسرائيل لأنه بدأ وقاد خطة تهدف إلى تدميرها".
وأضاف: "لقد اغتيل القاتل. وأي مرشد للنظام في إيران يخطط مرة أخرى لتدمير إسرائيل سيفشل".
كما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الهتافات التي رددها مشاركون في مراسم تشييع خامنئي، والتي دعت إلى الانتقام من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنها "مخزية وتعكس الطبيعة الحقيقية لنظام الملالي".
وأكد كاتس أن الحملة العسكرية الأخيرة "أزالت التهديد الفوري المتمثل في تدمير إسرائيل، وألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية"، مضيفًا أن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب، وهي "مستعدة في أي وقت للدفاع عن نفسها بمفردها في مواجهة أي تهديد".